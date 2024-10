Luto: Cid Moreira será enterrado ao lado da primeira esposa, em São Paulo

Cid Moreira será enterrado em Taubaté, no Interior de São Paulo, ao lado da primeira esposa, da filha e do neto

Durante o ‘Encontro’, Fátima Sampaio, viúva de Cid Moreira, que morreu aos 97 anos, contou para Patrícia Poeta que o enterro será em Taubaté, cidade do interior de São Paulo, perto da primeira esposa, da filha e do neto que já faleceram.

“Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi”, disse ela, que confirmou ainda que uma despedida também deve acontecer em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, mas nada está decidido.

Jacira Moreira, fruto do primeiro casamento de Cid Moreira, morreu em 2020, vítima de enfisema pulmonar. Já o neto Alexandre Moreira, morreu em 1996, aos 21 anos, após um acidente de carro em Taubaté.

Morte e carreira

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3 de outubro, aos 97 anos. O jornalista, um dos mais conhecidos da televisão brasileira, estava internado em um hospital em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, para tratar de uma pneumonia.

Natural de Taubaté, no Vale do Paraíba, o comunicador fez aniversário na última sexta-feira, 27 de setembro, e foi um dos principais nomes do jornalismo da TV Globo. Entre 1969 e 1996, ele foi o rosto do ‘Jornal Nacional’ e tornou-se um verdadeiro âncora recordista, ficando mais 8 mil vezes à frente do mesmo telejornal, sendo Sérgio Chapelin o seu último colega de bancada.

Em 24 de abril de 2015, ele voltou ao JN e apresentou um bloco ao lado de Chapelin, como uma forma de homenagem da TV Globo aos jornalistas. Juntos, eles chamaram a última da reportagem da série ‘50 Anos de Jornalismo da Globo’.

Cid Moreira também é lembrado por gravar, em 2001, áudios da Bíblia na íntegra e em linguagem atual. Sua voz marcante vendeu mais de 33 milhões de CDs. Já com 60 anos de carreira, ele escreveu sua biografia ‘Boa Noite’.