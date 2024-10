Jornalista Cid Moreira morre aos 97 anos, no Rio de Janeiro

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3 de outubro, aos 97 anos. O jornalista, um dos mais conhecidos da televisão brasileira, estava internado em um hospital em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, para tratar de uma pneumonia.

Natural de Taubaté, no Vale do Paraíba, o comunicador fez aniversário na última sexta-feira, 27 de setembro, e apresentou o ‘Jornal Nacional’ cerca de 8 mil vezes, segundo o Memória Globo.

A carreira de Cid Moreira começou no rádio em 1944, na Rádio Difusora de Taubaté. Ao mudar para a capital paulista, ele trabalhou na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade. Mas, em 1951,ele aceitou o convite para viver no Rio de Janeiro, onde atuou na Rádio Mayrink Veiga e também na TV Rio, entre os anos de 1951 e 1956, onde fez parte dos programas ‘Além da Imaginação’ e ‘Noite de Gala’.

Cid Moreira também é lembrado por gravar, em 2001, áudios da Bíblia na íntegra e em linguagem atual. Sua voz marcante vendeu mais de 33 milhões de CDs. Já com 60 anos de carreira, ele escreveu sua biografia ‘Boa Noite’.

A carreira de Cid Moreira na TV Globo

Cid foi um dos principais nomes do jornalismo da TV Globo. Entre 1969 e 1996, ele foi o rosto do ‘Jornal Nacional’ e tornou-se um verdadeiro âncora recordista, ficando mais 8 mil vezes à frente do mesmo telejornal, sendo Sérgio Chapelin o seu último colega de bancada.

Em 24 de abril de 2015, ele voltou ao JN e apresentou um bloco ao lado de Chapelin, como uma forma de homenagem da TV Globo aos jornalistas. Juntos, eles chamaram a última da reportagem da série ‘50 Anos de Jornalismo da Globo’.

‘A gente se divertia muito com nossa diferença de idade’

Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira, conversou com Patrícia Poeta, durante o ‘Encontro’, e deu alguns relatos emocionantes do convívio. Visivelmente abalada, ela revelou que o jornalista teve todo o suporte médico necessário, mas seu estado de saúde já estava bastante fragilizado: “Passei os últimos dias aqui com ele, não tinha outro lugar que eu poderia estar. Ele dizia estar cansado, não contei para ninguém para garantir sua privacidade e confortá-lo. Mas ele estava lúcido até o fim”.

Durante a entrevista, Fátima falou sobre a forte conexão que mantinham ao longo dos 25 anos que viveram juntos, destacando o amor e a parceria que compartilharam até o fim. “A gente se divertia muito com a nossa diferença de idade”, disse ela, emocionada. Ela também expressou sua gratidão pelo apoio que tem recebido dos fãs e amigos do apresentador.