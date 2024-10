“Uma das mais inconfundíveis vozes”: jornalistas e famosos lamentam a morte de Cid Moreira

A morte do jornalista Cid Moreira, de 97 anos, em decorrência de uma pneumonia, gera repercussão entre jornalistas e famosos que fazem questão de prestar suas homenagens ao “ícone do jornalismo brasileiro”. William Bonner, Ana Maria Braga, Paulo Ricardo, Sidney Magal, Celso Portiolli, entre muitos outros fizeram postagens ressaltando o legado do comunicador que tinha “uma das mais inconfundíveis vozes”.

O jornalista William Bonner compartilhou nos stories de seu Instagram uma reportagem sobre a morte de Cid Moreira. Já Ana Maria Braga agradeceu o jornalista pelo tempo dedicado ao noticiário do país.

“Cid Moreira, sua voz e talento marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz”, escreveu Ana Maria Braga.

O cantor Sidney Magal também prestou sua homenagem. “O Brasil se despede de uma das mais inconfundíveis vozes do jornalismo. Presto minhas condolências aos familiares, amigos e fãs do Cid Moreira, neste momento de luto”, escreveu.

O cantor Paulo Ricardo também compartilhou uma notícia destacando a morte de Cid Moreira e escreveu na legenda: “A voz... R.I.P. Cid Moreira”.

Já o apresentador Celso Portiolli ressaltou o legado deixado por Cid Moreira. “Hoje nos despedimos de uma das vozes mais marcantes da história da televisão brasileira. Cid Moreira, aos 97 anos, partiu, mas sua voz e legado ficarão eternizados. Muito mais do que um ícone do Jornal Nacional, ele soube se reinventar e levar sua sabedoria e carinho ao público, seja nas redes sociais ou através da gravação da Bíblia, um trabalho que tocou e inspirou milhões de pessoas”, destacou.

