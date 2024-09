Disputa por herança: Filho e viúva de Gal Costa definem acordo

A herança deixada por Gal Costa será dividida entre o filho Gabriel Burgos e a viúva Wilma Petrillo, segundo um acordo apresentado à Justiça de São Paulo. Com isso, a briga que poderia levar anos chega ao fim, após a aprovação judicial, conforme foi divulgado pelo site da revista Contigo.

No documento, Gabriel e Wilma concordam que os royalties provenientes das execuções musicais da cantora serão compartilhados até que a mansão onde ela morava seja vendida ou até um ano após a homologação. Num primeiro momento, a casa será vendida pelo valor mínimo de R$ 8 milhões, mas caso não seja comprada em seis meses, ela será reavaliada.

Segundo este novo acordo, ambos também dividem os móveis da casa e as dívidas que constam no inventário da artista e Gabriel desiste das ações que movia contra a viúva de Gal Costa, incluindo a que pedia a nulidade do documento que assinou comprovando a união estável entre Wilma e sua mãe.

Wilma pediu o reconhecimento da união com Gal Costa

Cinco meses após a morte de Gal, a empresária Wilma Teodoro Petrillo entrou com um pedido de reconhecimento de união estável. Na Justiça, ela afirmou manter uma relação com a cantora durante cerca de 20 anos e, por isso, tinha direito a uma parte dos bens. Na época, ela também pediu a guarda de Gabriel, que tinha 17 anos.

A carreira de Gal Costa

Antes de ser uma das maiores artistas do país, Gal Costa trabalhou como balconista em uma loja de discos em Salvador, na Bahia, mas a convivência diária com a música fez com que sua vocação ficasse cada vez mais evidente e no ano de 1960 ela conheceu Caetano Veloso, com quem iniciou uma parceria por toda a vida.

Quatro anos depois, em 1964, Gal estreou no espetáculo ‘Nós, Por Exemplo…’, ao lado de Caetano, Maria Bethânia e Gilberto Gil , com quem, na década de 1970, integraria o grupo ‘Doce Bárbaros’. Porém, aos 20 anos, a cantora mostrou sua voz no álbum ‘Tropicália ou Panis et Circencis’, que é considerado um dos principais marcos do movimento tropicalista. Gal também se consagrou como uma das grandes vozes da MPB ao cantar ‘Baby’, ‘Meu nome é Gal’, ‘Chuva de Prata’, ‘Meu bem, meu mal’ e ‘Barato Total’.