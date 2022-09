Gal Costa: cinco músicas românticas para celebrar os 77 anos da cantora

A cantora Gal Costa completou 77 anos de idade nesta segunda-feira (26). Um dos principais nomes da MPB, a artista recebeu diversas homenagens pelo aniversário.

Nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Djavan, com quem ela compartilha história na música nacional, parabenizaram a cantora.

“Foram muitos os projetos e encontros que colocaram Gil e Gal Costa junto no palco. Desde os anos 1960 em Salvador até hoje, o que não falta são memórias e registros dessa amizade de uma vida inteira. Parabéns, Gal! Sorte a nossa de poder ouvir. Aquele abraço!”, postou a equipe de Gilberto Gil.

Já Caetano Veloso resgatou um trecho de “Sorte”, quando cantaram juntos em um programa da TV Globo.

“Gal Costa participa dessa qualidade misteriosa que habita os raros grandes cantores de samba: a capacidade de inovar, de violentar o gosto contemporâneo, lançando o samba para o futuro, com a espontaneidade de quem relembra velhas musiquinhas”, relembrou.

Para celebrar os 77 anos de Gal Costa, o Metro World News fez uma “mini playlist” com cinco canções românticas da artista, que já experimentou em diversas temas e estilos.

Baby

Talvez seja sua música mais lembrada, ao lado da segunda dessa lista. “Baby” foi uma composição de Caetano Veloso para a voz de Gal Costa e foi seu primeiro hit solo. A canção foi lançada em 1969, no álbum homônimo da cantora, mas já havia aparecido no disco anterior em que ela gravou com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes e Tom Zé. Embora traga uma letra cheia de significados para a realidade brasileira do período da ditadura militar, a canção é também lembrada pelo ar romântico e idealizador que passa.

Chuva de Prata

Outra essencial é “Chuva de Prata”, lançada há mais de 30 anos e que chama atenção pelas notas agudas - que Gal alcança até hoje. A faixa tem participação especial do grupo Roupa Nova.

Um Dia de Domingo

Outra grande parceria de Gal foi com Tim Maia, na canção “Um Dia de Domingo”. Quando lançada, a faixa não foi bem recebida pela crítica especializada, que a enxergava como uma música puramente comercial, mas hoje é apreciada pelos fãs da cantora.

Palavras no Corpo

Sem ficar presa ao seu próprio legado, Gal optou por refrescar seu repertório com músicas compostas por artistas de diferentes eras da MPB. “Palavras no Corpo” foi o primeiro single de “A Pele do Futuro”, seu 40º álbum, e foi escrita pelo cantor Silva e pelo poeta Omar Salomão.

Cuidando de Longe

Gal também sempre esteve disposta a dialogar com outros gêneros e foi por isso que sua parceria com a sertaneja Marília Mendonça foi bem recebida, apesar do distanciamento com o gênero da Rainha da Sofrência.

