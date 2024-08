Morte de Nahim: Uso de drogas motivou queda acidental, conclui polícia

Sem indícios de que alguém possa ter cometido um crime e matado o cantor Nahim, em 13 de junho, a investigação da Polícia Civil foi encerrada e concluiu que o artista morreu pelo uso de drogas associado à queda que sofreu da escada dentro de sua casa, localizada em Taboão da Serra, cidade da Grande São Paulo.

ANÚNCIO

Após o laudo do Instituto Médico Legal (IML) revelar que o músico, de 71 anos, teve intoxicação por cocaína e traumatismo craniano, a perícia conclui que ele pode ter perdido a consciência ou até mesmo ter tido uma morte súbita por causa da droga, sofrendo, por um desses motivos, a queda que resultou no trauma na cabeça.

O exame toxicológico feito pelo IML também encontrou remédios sedativos no organismo de Nahim, mas apontam que eles não teriam um efeito direto na morte do artista e, de acordo com o G1, alguns policiais afirmaram que o Ministério Público (MP) deve pedir o arquivamento do inquérito à Justiça.

A conclusão sobre a morte do cantor Nahim ficaria sigilo

Na semana passada, Andreia Andrade, viúva do cantor Nahim, revelou que o juiz decidiu deixar a conclusão do inquérito em segredo de Justiça: “O juiz indeferiu a retirada do segredo de Justiça para preservar a imagem do Nahim, para preservar a investigação, para dar-se conclusão ao laudo”, disse a ex-’A Grande Conquista’ e ex-’Power Couple Brasil’ no Instagram.

A carreira musical e política trilhada por Nahim

Natural de Miguelópolis, Nahim Jorge Elias Júnior fez muito sucesso na década de 1980 com os hits ‘Coração de Melão’, ‘Melô do Tacka-Tacka’, ‘Dá Seu Coração’ e ‘Bambo Mambo’. Ele gravou mais de 14 discos e teve 86 músicas lançadas, além da presença constante em programas de televisão.

Além da música, o artista marcou presença em programas de confinamento (reality show), como o ‘Aprendiz Celebridades’, apresentado pelo empresário Roberto Justus, ‘A Fazenda’ e ‘Power Couple Brasil’, todos na Record.

Em 2019, Nahim foi preso por descumprir uma medida protetiva contra uma de suas ex-esposas, Sandra Aparecida Pandolfi de Freitas, e no ano seguinte foi candidato a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.