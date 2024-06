Nahim será enterrado nesta sexta: velório está aberto aos fãs do cantor

O sepultamento do cantor Nahim, de 71 anos, acontece nesta sexta-feira (14), às 16 horas, no Cemitério Municipal de Miguelópolis, cidade natal do famoso. O velório acontece na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), desde a noite de quinta-feira (13).

ANÚNCIO

Segundo o jornal Extra, os fãs podem se despedir do artista, que foi encontrado morto depois de cair da escada de sua casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, durante o velório e o enterro.

A morte de Nahim é vista como “suspeita”, ou seja, sem causa aparente pela polícia, que começou uma investigação no mesmo dia. Segundo as autoridades, o músico estava sozinho em casa e teria caído da escada.

Em entrevistas passadas, Nahim contou que tinha problemas de visão e que realizou três transplantes de córnea. Acidente doméstico também pode ser a causa da morte do famoso.

“Estou em choque”

Andreia Andrade fez uma rápida aparição nas redes sociais e confirmou a morte do cantor Nahim. Antes de entrar numa delegacia, a influenciadora disse que estava em choque com a triste notícia.

Cantor Nahim, de 71 anos, foi encontrado morto na casa em que morava em Taboão da Serra, na Grande SP (Reprodução/Instagram)

“É com muito pesar que eu venho aqui informar o falecimento do Nahim. Estou em choque, não estou em condições de atender ligações, mensagens”, afirmou ela.

Andreia disse ainda que mais tarde, quando deixar a delegacia, vai informar os fãs sobre o velório e enterro do cantor.

ANÚNCIO

Nahim se separou há 8 meses

O cantor estava separado de Andreia Andrade há apenas 8 meses. Aos 71 anos, ele seguiu fazendo shows e participando de programas de TV, como o reality show Power Couple Brasil, apresentado por Adriane Galisteu.

Foram 13 anos de relacionamento estável, mas em outubro de 2023 o romance chegou ao fim e a separação foi anunciada nas redes sociais.

“Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoas, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho, e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade”.