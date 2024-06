Luto! Andreia, ex de Nahim, está em choque com a morte do cantor

Andreia Andrade fez uma rápida aparição nas redes sociais e confirmou a morte do cantor Nahim. Antes de entrar numa delegacia, a influenciadora disse que estava em choque com a triste notícia.

“É com muito pesar que eu venho aqui informar o falecimento do Nahim. Estou em choque, não estou em condições de atender ligações, mensagens”, afirmou ela.

Andreia disse ainda que mais tarde, quando deixar a delegacia, vai informar os fãs sobre o velório e enterro do cantor.

Nahim morreu aos 71 anos

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, de 71 anos, mais conhecido como Nahim, foi encontrado morto na casa em que morava em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13).

O artista foi encontrado caído por um instalador de telefonia, que acionou o socorro. A morte foi confirmada pouco depois pela polícia.

Cantor Nahim, de 71 anos, foi encontrado morto na casa em que morava em Taboão da Serra, na Grande SP (Reprodução/Instagram)

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso será registrado como morte suspeita, já que as causas do falecimento ainda não foram esclarecidas. Há a suspeita de que ele tenha caído de uma escada, mas os trabalhos periciais ainda estão em andamento.

Nahim era natural de Miguelópolis, no interior de São Paulo, e fez muito sucesso na década de 80, com hits como “Coração de Melão”, “Melô do Tacka-Tacka”, “Dá Seu Coração” e “Bambo Mambo”. Ele se consagrou ao ser o grande vencedor do quadro “Qual É a Música?”, no Programa Silvio Santos, do SBT, no qual passou oito meses invicto.

Nahim se separou há 8 meses

O cantor estava separado de Andreia Andrade há apenas 8 meses. Aos 71 anos, ele seguiu fazendo shows e participando de programas de TV, como o reality show Power Couple Brasil, apresentado por Adriane Galisteu.

Foram 13 anos de relacionamento estável, mas em outubro de 2023 o romance chegou ao fim e a separação foi anunciada nas redes sociais.

“Nosso casamento chegou ao fim. Não teve briga, mágoas, traumas... A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho, e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade”.