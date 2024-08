Caso Klara Castanho: Influencer que expôs adoção foi condenada pela Justiça

Adriana Kappaz, conhecida na internet como Dri Paz, terá que pagar uma indenização de R$ 70,6 mil por danos morais para Klara Castanho. A Justiça deferiu que a influencer expôs a atriz da novela ‘Garota do Momento’ em um momento de fragilidade.

Conforme divulgado pelo UOL, a Justiça entendeu que a influenciadora digital agiu “de forma temerária e irresponsável” ao criticar publicamente Klara, no período em que ela entregou uma criança recém-nascida para adoção.

A nota diz ainda que Dri Paz ignorou “qualquer cautela ou empatia, causando considerável exposição negativa à imagem da atriz, já fragilizada pela situação pessoal”. Porém, a condenação não é definitiva, já que a influenciadora pode recorrer.

No processo, Klara Castanho diz que se viu forçada a revelar publicamente que foi vítima de um estupro, já que a produtora de conteúdo revelou sua gravidez e a doação do bebê.

Outros processos movidos por Klara Castanho após o vazamento na mídia

Após o vazamento das informações pessoais, a atriz da série ‘De Volta aos 15′ (Netflix) também processou outros famosos e o Hospital e Maternidade Brasil, da Rede D’Or São Luiz. Em 2023, a atriz venceu uma ação contra Antonia Fontenelle, que teve que pagar R$ 50 mil de indenização por comentários feitos no ano anterior, depois que o ‘Fantástico’ (TV Globo) fez uma reportagem sobre o caso.

Na época, Antonia classificou os responsáveis pela matéria como “covardes” e disse que a repórter Renata Ceribelli “ignorou” quando ela ofereceu ajuda à jovem atriz: “Acham mesmo que eu tenho medo de ataques orquestrados? Isso aqui não é sobre esquerda e direita. Isso é sobre vidas ceifadas. @showdavida Covardes”, escreveu na legenda de uma publicação.

Já o Hospital e Maternidade Brasil foi condenado a pagar R$ 200 mil de indenização por ter vazado informações sobre Klara Castanho e o jornalista Leo Dias ainda responde a processo semelhante, que tramita em segredo de Justiça.

Entenda o que aconteceu com a atriz Klara Castanho

Em 2022, Klara Castanho, de 21 anos, divulgou uma carta aberta na qual revelou ter sido vítima de um estupro. Por conta da violência, ela disse que engravidou e decidiu deixar a criança para adoção. O pronunciamento dela ocorreu depois que a história foi exposta na mídia, mesmo sem seu consentimento, e causou muita repercussão nas redes sociais.

“Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada, assim, expô-la desse maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que sofri. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família nem dos meus amigos”, declarou Klara em carta aberta.

A história começou com um post nas redes sociais pelo jornalista Matheus Baldi, no último dia 24 de maio, no qual ele contou que Klara deu à luz uma criança. A atriz pediu e ele acabou excluindo a publicação, mas a história acabou se espalhando.

Foi então que Klara decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto através de uma carta aberta publicada em sua rede social. Depois disso, o jornalista Léo Dias fez um texto falando sobre o caso.