Antonia Fontenelle critica reportagem do ‘Fantástico’ sobre caso envolvendo Klara Castanho: ‘Covardes’

A atriz Antonia Fontenelle usou suas redes sociais nesta segunda-feira (27) para criticar reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, exibida ontem, sobre o caso envolvendo a também atriz Klara Castanho. Antonia classificou os responsáveis pela matéria como “covardes”.

A atriz chegou a citar a repórter Renata Ceribelli em um de seus posts no feed do Instagram. “@renataceribelli vergonhoso o que você fez. Ignorou a parte em que eu ofereço ajuda pra moça por que? Acham mesmo que eu tenho medo de ataques orquestrados? Isso aqui não é sobre esquerda e direita. Isso é sobre vidas ceifadas. @showdavida Covardes”, escreveu na legenda da publicação.

Nos stories, Antonia também se mostrou indignada com a reportagem.

“Como um país que tem o jornalismo da TV Globo como referência vai dar certo? Eu acabei de ver uma matéria, que eu diria covarde, no ‘Fantástico’, me atacando, citando meu nome como a vilã de uma história macabra”, disse.

“Não fui eu a precursora dessa notícia, já sabia há um tempo, mas quando todo mundo começou a falar, eu também falei. O vilão dessa história é o estuprador. Que tal a gente ir para o cerne da questão? A moça relatou que foi estuprada, mas acho que vocês não estão preocupados com isso, não. Covardia”, completou.

Entenda o que aconteceu com Klara Castanho

Klara Castanho, de 21 anos, divulgou uma carta aberta na qual revelou ter sido vítima de um estupro. Por conta da violência, ela disse que engravidou e decidiu deixar a criança para adoção. O pronunciamento dela ocorreu depois que a história foi exposta na mídia, mesmo sem seu consentimento, e causou muita repercussão nas redes sociais.

Atriz Klara Castanho revelou em carta aberta que foi vítima de estupro, engravidou e entregou criança para adoção legal (Reprodução/Instagram)

“Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada, assim, expô-la desse maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que sofri. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família nem dos meus amigos”, declarou Klara em carta aberta.

A história começou com um post nas redes sociais pelo jornalista Matheus Baldi, no último dia 24 de maio, no qual ele contou que Klara deu à luz uma criança. A atriz pediu e ele acabou excluindo a publicação, mas a história acabou se espalhando.

Assim, na última quinta-feira (23), a apresentadora Antonia Fontenelle falou sobre o caso, sem citar nomes, durante uma live. Em tom agressivo, ela disse que uma atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê para adoção. Ela deu várias dicas, citando que a artista em questão já havia trabalhado na TV Globo e, atualmente, faz parte do elenco de uma série da Netflix. O caso logo repercutiu nas redes sociais e internautas passaram a especular o nome da atriz.

Foi então que Klara decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto através de uma carta aberta publicada em sua rede social.

Depois disso, o colunista Léo Dias, do site Metrópoles, fez um texto falando sobre o caso. Após repercussões negativas sobre a divulgação da história, Lilian Tahan, diretora de redação do portal, retirou a matéria do ar e disse que “o site expôs de forma inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal.”

