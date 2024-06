Netflix: Maísa Silva, Klara Castanho e Larissa Manoela juntas em série de sucesso

A Netflix conseguiu colocar Maísa Silva, Klara Castanho e Larissa Manoela na série de sucesso De Volta aos 15, que chega na plataforma de streaming no segundo semestre de 2024. O ator João Guilherme também aparece na 3ª temporada da trama.

A série começa diante da pane no Floguinho, que aconteceu no final da 2ª temporada, que fez Anita viajar no tempo e chegar aos 18 anos, contradizendo o título da produção.

Desta vez, Anita (Maísa Silva) dá adeus a casa dos pais e vai morar numa república estudantil, chamada Imperatrizes, onde conheceu suas novas amigas e também teve certezas e dúvidas em ser uma estudante de Artes Visuais.

Os perrengues de dividir uma casa e o quarto com suas amigas e viver longe dos pais também destacam-se na nova temporada da série brasileira de sucesso.

A protagonista Anita também vai ter que encarar as loucuras das cervejadas e as paixões conflituosas da maior idade. Tudo isso enquanto tenta descobrir quem mais está viajando com ela no tempo, impedindo-a de acabar com o Floguinho de uma vez por todas para retomar o controle de sua vida.

Maísa Silva revela os bastidores da Netflix

Durante as gravações da nova série brasileira da Netflix, Maísa Silva tentou mostrar alguns detalhes importantes que envolvem o novo cenário da produção que entra no catálogo da plataforma no segundo semestre de 2024.

A famosa fez um tour inédito pelo novo lar da protagonista Anita, que deixou a casa dos pais e agora vive em uma república universitária.

No vídeo, a atriz Maisa revela em primeira mão detalhes da República das Imperatrizes, construída do zero em um estúdio em São Paulo.

O teaser tem também a participação de Klara Castanho, João Guilherme e Larissa Manoela, que aparecem na 3ª temporada da série inspirada no livro best-seller De Volta aos 15, da escritora Bruna Vieira.