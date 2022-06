Famosos prestam apoio a Klara Castanho após atriz revelar ter sido vítima de estupro; veja repercussão

Famosos usaram as redes sociais para prestar apoio à Klara Castanho (Reprodução/Instagram)

Famosos usaram as redes sociais para prestar apoio a atriz Klara Castanho, de 21 anos, que revelou ter sido estuprada, engravidado e entregado a criança para adoção. A artista, que se pronunciou sobre o caso em uma carta aberta, chegou a responder a algumas postagens feitas pelos colegas.

Entre as mensagens de apoio está a de Paolla Oliveira, que interpretou mãe de Klara em “Amor à Vida” (2013), da TV Globo. “Filhota, você é mto especial e eu estarei sempre ao seu lado. Você é maior do que qualquer um ou uma que queira se promover ou promover o ódio com seu nome. Amo você. Sinta meu abraço. Sinta-se acolhida por todos que te respeitam”, escreveu ela.

Filhota, vc é mto especial e eu estarei sempre ao seu lado. Vc é maior do que qlqr um ou uma que queira se promover ou promover o ódio com seu nome. Amo vc. Sinta meu abraço. Sinta-se acolhida por tds q te respeitam. É o que importa sempre, focar no respeito, amor e na justiça ❤️ — Paolla Oliveira (@paolla) June 26, 2022

Giovanna Antonelli, que viveu mãe da atriz em “Viver a Vida (2009)”, que foi a novela de estreia de Klara na Globo, também fez uma postagem. “Klara, você tão rara e tão menina quando conheci. Sempre imaginava que se um dia tivesse filhas queria que fossem como você. Doce, inteligente, bom caráter talentosa e cheia de personalidade! Conte com meu amor sempre, em meio a um mundo tão hostil à nossa volta. Te amo!”, disse a atriz.

Klara,você tão rara e tão menina quando conheci… sempre imaginava que se um dia tivesse filhas queria que fossem como vc.Doce, inteligente, Bom caráter talentosa e cheia de personalidade!

Conte com meu amor sempre,em meio a um mundo tão hostil a nossa voltaTe amo@KlaraCastanho — Giovanna Antonelli (@gio_antonelli) June 26, 2022

Taís Araújo foi outra famosa que se manifestou e disse que, mesmo enviando uma mensagem privada para Klara, se sentiu na obrigação de falar publicamente.

“Me achei na obrigação de vir te acolher publicamente, já que a violência que sofreu e a sua dor tornaram-se públicas sem que fosse um desejo seu, sem que fosse garantido o seu direito à privacidade. Te conheço desde de criança, conheço sua mãe, sua família e tenho muito respeito e amor por vocês. Se cuide, se proteja e se preserve. Todo meu amor e respeito”, escreveu. Em resposta, Klara disse: “Eu amo você e não é dessa vida.”

Nanda Costa, que também atuou com Klara em “Viver a Vida”, publicou uma foto da atriz e pediu pediu por justiça.”Que a justiça seja feita e essa gente doente seja responsabilizada por tamanha crueldade. Desumanidade. Crime. Que essa onda de amor leve sua dor para o fundo do mar. Receba meu melhor abraço e todo meu amor. Estamos com você!.”

O ator Bruno Mazzeo também se manifestou pelas redes sociais e lamentou a dor pela qual Klara teve que passar. “Fui seu pai no cinema, pude conhecer de perto, além do seu talento, a sua doçura. Acabo de ler o terrível relato postado por ela e lamento profundamente que a gente viva num mundo de valores completa e e* invertidos. Seja por ignorância, seja por ódio, seja pelo inacreditável prazer de sentir ódio”, declarou.

Em seu Instagram, a atriz Carol Castro manifestou seu apoio à Klara Castanho e também foi respondida pela artista: “Carol, meu amor. Obrigada por estar e sempre ter estado aqui. Te amo. Só te amo mil vezes.”, escreveu ela.

O novelista Walcyr Carrasco, que escreveu papéis para Klara Castanho em “Morde e Assopra” (2011) e “Amor à Vida” (2013), também falou sobre o caso:

“Estou chocado por sua carta aberta, por tudo que aconteceu e pelas várias vezes que você foi violada, inclusive no hospital que contaram essa história. Eu lamento muito o que aconteceu com você, admiro sua coragem de falar publicamente. Estou com você, minha querida. De coração, força, tudo de bom”, disse ele.

Muitos outros artistas, celebridades e políticos se posicionaram sobre a carta aberta publicada por Klara.

O caso envolvendo Klara Castanho

Klara Castanho divulgou uma carta aberta na qual revelou ter sido vítima de um estupro. Por conta da violência, ela disse que engravidou e decidiu deixar a criança para adoção. O pronunciamento dela ocorreu depois que a história foi exposta na mídia, mesmo sem seu consentimento, e causou muita repercussão nas redes sociais.

“Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada, assim, expô-la desse maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que sofri. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família nem dos meus amigos”, declarou Klara em carta aberta.

A história começou com um post nas redes sociais pelo jornalista Matheus Baldi, no último dia 24 de maio, no qual ele contou que Klara deu à luz uma criança. A atriz pediu e ele acabou excluindo a publicação, mas a história acabou se espalhando.

Assim, na última quinta-feira (23), a apresentadora Antônia Fontenelle falou sobre o caso, sem citar nomes, durante uma live. Em tom agressivo, ela disse que uma atriz de 21 anos teria engravidado e entregue o bebê para adoção. Ela deu várias dicas, citando que a artista em questão já havia trabalhado na TV Globo e, atualmente, faz parte do elenco de uma série da Netflix. O caso logo repercutiu nas redes sociais e internautas passaram a especular o nome da atriz.

Foi então que Klara decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o assunto através de uma carta aberta publicada em sua rede social.

Depois disso, o colunista Léo Dias, do site Metrópoles, fez um texto falando sobre o caso. Após repercussões negativas sobre a divulgação da história, Lilian Tahan, diretora de redação do portal, retirou a matéria do ar e disse que “o site expôs de forma inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal.”

