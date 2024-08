Moacyr Franco se despede de Silvio Santos: ‘Sofrendo muito’

Moacyr Franco descobriu que Silvio Santos morreu nesta terça-feira (20), após deixar o hospital onde estava internado, e ao se despedir do apresentador fez um vídeo onde falou de amizade, carinho e família. O dono do SBT morreu no último sábado (17), aos 93 anos, deixando a esposa, suas seis filhas e 14 netos.

Foram quase 20 anos convivendo dentro do SBT e muito próximo de Silvio, por isso, o humorista, de 87 anos, foi preservado. Antes de começar o texto, ele disse que pessoas próximas não quiseram que ele soubesse da viagem do dono do Baú.

Ao som de ‘Pedágio’, música composta pelo artista, Moacyr começou a conversar com o amigo de longa data: “Me espantou o número de amigos íntimos que você tinha, que te ensinaram, te orientaram, e incentivaram”, disse ele para Silvio, alegando que não sabia que ele estava “indo para tão longe”.

O ex-contratado do SBT falou ainda que não sabia que o apresentador “estava tão sozinho” e falou sobre os negócios de Silvio Santos: “Ah, negócios, foi a negócios. Assim na terra como no céu”, depois disse : “Os seus amigos mais distantes estão sofrendo muito, chorando. Eles te amam mesmo”.

Na despedida, Moacyr Franco falou sobre o lado paterno de Silvio Santos

O humorista, que trabalhou ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, no programa ‘A Praça é Nossa’, também lembrou da família e, em tom confidencial, disse que sentiu inveja de Silvio Santos ser pai de seis filhas (Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata) e ter dois casamentos, o primeiro com Cidinha e o segundo com Íris Abravanel.

Depois disso, ele disse que deseja uma viagem tranquila para o amigo: “Está tudo muito bem. Só não vai dar para sorrir e cantar.

O humorista Moacyr Franco sofreu um AVC

Em 2018, Moacyr esteve no ‘Conversa com Bial’ (Globo) e falou para Pedro Bial que foi “maravilhoso” ter passado pelo Acidente Vascular Cerebral: “Sabe o que é? Eu estava numa fase de aprender tudo que era ruim”.

“Eu tive tão pouco tempo…quando cheguei aqui fiz tanto sucesso, tão depressa e com tanto compromisso, casa aqui, casa ali, [que] não tive tempo de aprender a fumar, a beber, não tinha nenhum vício”, continuou o artista. Moacyr ainda contou que, à época, o médico lhe disse que suas chances de sobreviver eram de cerca de 3%.