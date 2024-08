Silvio Santos foi decisivo para saída de Lívia Andrade do SBT: ‘Me moldei’

Parceira de Silvio Santos durante anos no SBT, Lívia Andrade revelou que deixou a emissora da Anhanguera quando percebeu que Silvio Santos não estaria tão presente no trabalho. No ‘Domingão com Huck’ especial ao ‘Rei da TV’, como disse Faustão, a apresentadora falou que tinha um acordo especial, mas estar lá não fazia mais sentido.

Antes da pandemia da Covid-19, Lívia pediu um aumento salarial e fez um acordo com Sisi, nome carinhoso dado por ela a Silvio. Segundo a famosa, ela permaneceria no SBT enquanto ele estivesse por lá, algo que não aconteceu depois do isolamento social: “Ele não estava mais ali e começou a não fazer sentido pra mim”.

Emocionada com a morte de Senor Abravanel, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia, Lívia Andrade disse que Silvio foi o seu combustível e mestre na televisão: “Eu me moldei para estar ali com ele, eu fiz muita coisa para agradar, para ver ele sorrir, para ele dar aquela gargalhada gostosa”.

A contratada da Globo contou que escolhia o figurino para o ‘Programa Silvio Santos’ para provocar o patrão: “Eu pensava o que ele ia falar, se não ia gostar e colocava para provocar”, recordou Lívia no ‘Domingão’.

Silvio Santos foi visto sem dentadura e com cabelos brancos

A apresentadora contou que encontrou Silvio Santos sem os dentes e com o cabelo branco fora da televisão, algo que para ele era quase inadmissível, um ano e meio depois de deixar o SBT.

“Ele estava de cabelo branco como uma manga chupada e, quando tirou a máscara, estava sem dentadura. Eu falei: ‘Cadê os seus dentes?’. E ele falou: ‘Deixei em casa’”.

O SBT completa 43 anos de história

Nesta segunda-feira (19), dois dias após a morte de Silvio Santos, o SBT completa 43 anos de história. Mas, até o momento, o canal não informou se haverá uma programação especial diante do luto enfrentado pela família Abravanel, fãs, celebridades e toda a equipe que trabalha na emissora fundada pelo comunicador.

Vale destacar que a programação de aniversário estava programada para começar no domingo (18), mas o SBT optou em passar ao público diversas reprises que foram comandadas por César Filho e Celso Portiolli.