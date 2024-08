‘Rei da TV’: Faustão volta à Globo e homenageia Silvio Santos

Silvio Santos fez Fausto Silva, o Faustão, voltar para Globo. Neste domingo (19), em entrevista ao ‘Fantástico’, o apresentador disse que o dono do SBT era o verdadeiro “Rei da TV” e lembrou quando foi confrontado com um convite para assumir um programa importante no canal da Anhanguera.

ANÚNCIO

Para Faustão, Senor Abravanel deixou sua marca eterna, como Ayrton Senna, Pelé e Roberto Carlos: “O único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos”, disse ele durante uma entrevista exclusiva exibida na Globo.

O legado deixado por Silvio Santos também emocionou o ex-comandante do Domingão. Na entrevista, Fausto disse que o dono do SBT começou no comércio popular do Rio de Janeiro e se tornou dono de um império bilionário.

“Ele ficou quatorze anos vendendo caneta, sofrendo todos os tipos de preconceito . Silvio veio com a missão de trazer alegria, em primeiro, e depois empreendedorismo. Quantos empregos o Senor não deu?”, questionou o famoso.

Silvio Santos tentou levar Faustão para o SBT duas vezes

Fausto Silva lembrou quando Silvio fez duas propostas para levá-lo para o SBT. O ex-Globo contou que a primeira foi quando ele estava no extinto ‘Perdidos na Noite’ (Band).

“Ele tentou que eu fosse trabalhar no SBT de segunda a sexta, das 15h às 18h. Eu já estava com o ‘Perdidos’, não podia romper compromissos com anunciantes, não deu certo”.

Depois, em 1986, Faustão e Silvio Santos voltaram a conversar. Agora, o dono do SBT queria colocar o apresentador para narrar os jogos da Copa do Mundo.

ANÚNCIO

Mesmo com essas duas possibilidades, Fausto Silva nunca trabalhou no SBT. Após 35 anos na Globo, o apresentador retornou ao canal do Morumbi, onde fez um programa de auditório diário que acabou sendo cancelado por causa da audiência.

A morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos, aos 93 anos, foi confirmada pelo SBT no sábado (17). A emissora divulgou uma nota oficial lamentando, mas também relembrando tudo que o apresentador fez pela televisão brasileira: “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos”, começou a nota.

Em seguida, a equipe disse que o dono do Baú viveu durante 93 anos “para levar felicidade e amor a todos os brasileiros” e que toda família é grata pelo Brasil que acompanhou os mais de 65 anos desta jornada.

“Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”.