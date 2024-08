Celso Portiolli fala sobre os últimos momentos de Silvio Santos: ‘Piora inesperada’

Neste domingo (18), Celso Portiolli falou sobre a saúde e os últimos momentos de Silvio Santos no hospital. Segundo o apresentador, o dono do SBT estava “melhorando”, mas teve uma “piora inesperada” e acabou falecendo no sábado (17).

Durante o ‘Domingo Legal’, Celso disse que o patrão tinha uma saúde invejável e que todos esperavam que ele tivesse alta hospitalar, principalmente depois da resposta positiva ao tratamento aplicado pelos médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“O Silvio tinha uma saúde impressionante, o que nos deixou ainda mais impactados. A saúde dele era fora do comum. Não sei se posso dizer isso, mas a esperança era de que ele tivesse alta nos próximos dias”, começou o apresentador, antes de revelar que o dono do Baú teve uma “pequena piora inesperada”.

“Ele estava reagindo bem ao tratamento e mostrando melhoras. Pegou todo mundo de surpresa”, disse Celso, que ficou muito abalado com a notícia: “É um dia difícil para todos nós. Para mim, nem se fala. Todos os que estão aqui, à frente ou por trás das câmeras, foram influenciados por ele de alguma forma”.

O SBT completa 43 anos de história

Nesta segunda-feira (19), dois dias após a morte de Silvio Santos, o SBT completa 43 anos de história. Mas, até o momento, o canal não informou se haverá uma programação especial diante do luto enfrentado pela família Abravanel, fãs, celebridades e toda a equipe que trabalha na emissora fundada pelo comunicador.

Vale destacar que a programação de aniversário estava programada para começar no domingo (18), mas o SBT optou em passar ao público diversas reprises que foram comandadas por César Filho e Celso Portiolli.

A morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT no sábado (17). A emissora divulgou uma nota oficial lamentando, mas também relembrando tudo que o apresentador fez pela televisão brasileira: “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos”, começou a nota.

Em seguida, a equipe disse que o dono do Baú viveu durante 93 anos “para levar felicidade e amor a todos os brasileiros” e que toda família é grata pelo Brasil que acompanhou os mais de 65 anos desta jornada.

“Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”.