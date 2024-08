Eliana se despede de Silvio Santos com foto icônica: ‘Amado mestre’

Eliana lamentou pelas redes sociais a morte de Silvio Santos, aos 93 anos. No Instagram, a apresentadora da Globo publicou uma foto abraçada com o dono do SBT e disse: “É assim que quero me lembrar de você”. A causa e a hora da morte também foram reveladas.

ANÚNCIO

A apresentadora, que trocou a pouco o SBT pela Globo, também agradeceu a tudo que Silvio fez por ela: “Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre”.

Silvio Santos está ‘nas orações’

No começo de agosto, Eliana e Maisa Silva falaram sobre a importância e a saúde de Silvio Santos, que morreu neste sábado (17). Juntas na TV Globo, a ex-contratadas do SBT afirmaram que o antigo patrão estava sempre em suas orações. A fala foi feita durante uma entrevista da atriz na casa da apresentadora do ‘Saia Justa’ e ‘The Masked Singer Brasil’ para o ‘Fantástico’ na noite do dia 4 de agosto, após comentarem sobre as novidades profissionais no canal carioca.

“Silvio, não tenho palavras para expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. Estou sempre torcendo por você, mandando boas energias, você está nas minhas orações”, disse Maisa, que será uma das vilãs de ‘Garota do Momento’, a próxima novela das 18 horas.

Em seguida, Eliana também aproveitou o momento e mandou uma mensagem cheia de esperança para Silvio Santos: “As nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo para a sua casa”.

Legado e últimos anos

Além de sua carreira televisiva, Silvio Santos teve uma breve incursão na política, anunciando sua candidatura à presidência do Brasil em 1989, embora sua candidatura tenha sido barrada. Em 2001, ele enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua vida quando sua filha Patrícia foi sequestrada. O caso teve grande repercussão, mas terminou sem tragédias maiores.

Nos últimos anos, Silvio reduziu suas aparições públicas e passou a se dedicar mais à família. Em 2021, voltou à televisão após a pandemia, mas não com a mesma frequência de antes. Ainda assim, continuou a encantar o público até seus últimos dias, mantendo a alegria e o bom humor que sempre o caracterizaram.

Silvio Santos deixa um legado inigualável na televisão brasileira e uma legião de fãs que sempre o recordarão com carinho e admiração. Ele deixa a viúva Íris Abravanel e seis filhas.