Hospital revela causa da morte de Silvio Santos

O Hospital Israelita Albert Einstein confirmou as causas da morte do apresentador Silvio Santos, de 93 anos, que faleceu neste sábado (17), em São Paulo. Conforme o boletim médico, o paciente morreu “às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)”. A unidade de saúde ressaltou que “se solidaria com a família e todos que sofrem com a perda”.

Em 18 de julho, o comunicador foi internado no mesmo hospital para se recuperar de um quadro de H1N1. Dois dias depois, teve alta e seguiu sendo cuidado em casa. Já no último dia 1º de agosto, ele retornou à unidade de saúde para fazer exames de imagem, segundo informou a assessoria do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Ele permanecia no local e, nesta madrugada, faleceu.

Silvio Santos é considerado um dos maiores ícones da televisão brasileira, que comandava o SBT, fundado em 1981.

Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, Silvio era filho de imigrantes judeus e o mais velho de cinco irmãos. Desde jovem, demonstrou grande habilidade para o comércio e a comunicação.

Trabalhando como camelô e, posteriormente, como locutor de rádio, Silvio traçou um caminho ascendente até se tornar uma das personalidades mais influentes do Brasil. O apresentador e empresário, cujo nome de nascimento era Senor Abravanel, construiu uma carreira brilhante, marcada por carisma e inovação, especialmente à frente do Programa Silvio Santos.