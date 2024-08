Morre Silvio Santos: Nota oficial do SBT diz que ‘o céu está alegre’

Silvio Santos durante as gravações de seu programa dominical

A morte de Silvio Santos, aos 93 anos, foi confirmada neste sábado (17), e o SBT divulgou uma nota oficial lamentando, mas também relembrando tudo que o apresentador fez pela televisão brasileira: “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos”, começou a nota.

ANÚNCIO

Em seguida, a equipe disse que o dono do Baú viveu durante 93 anos “para levar felicidade e amor a todos os brasileiros” e que toda família é grata pelo Brasil que acompanhou os mais de 65 anos desta jornada.

“Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”.

Ascensão e impacto na televisão

Silvio iniciou sua carreira televisiva em 1957 e, ao longo dos anos, apresentou uma variedade de programas que conquistaram o público brasileiro. A estreia na televisão ocorreu com o programa “Hit Parade”, na TV Paulista, e logo se tornou um nome conhecido com programas como “Vamos Brincar de Forca” e, posteriormente, o famoso “Programa Silvio Santos”.

Com uma habilidade única de se conectar com a audiência, Silvio transformou o entretenimento televisivo, introduzindo quadros inovadores e interativos que marcaram gerações. Seu estilo espontâneo e a capacidade de entreter por horas a fio fizeram dele uma figura carismática e imortal na memória popular.

Em 1981, com o lançamento do SBT, Silvio Santos consolidou seu império midiático, e o “Programa Silvio Santos” se tornou a principal atração da emissora. Suas frases de efeito, como “Quem quer dinheiro?” e “Vem pra cá, vem pra cá”, tornaram-se inesquecíveis, assim como os quadros icônicos do programa.

Legado e últimos anos de Silvio Santos

Além de sua carreira televisiva, Silvio Santos teve uma breve incursão na política, anunciando sua candidatura à presidência do Brasil em 1989, embora sua candidatura tenha sido barrada. Em 2001, ele enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua vida quando sua filha Patrícia foi sequestrada. O caso teve grande repercussão, mas terminou sem tragédias maiores.

ANÚNCIO

Nos últimos anos, Silvio reduziu suas aparições públicas e passou a se dedicar mais à família. Em 2021, voltou à televisão após a pandemia, mas não com a mesma frequência de antes. Ainda assim, continuou a encantar o público até seus últimos dias, mantendo a alegria e o bom humor que sempre o caracterizaram.

Silvio Santos deixa um legado inigualável na televisão brasileira e uma legião de fãs que sempre o recordarão com carinho e admiração. Ele deixa a viúva Íris Abravanel e seis filhas.