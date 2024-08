Brasil se despede de Silvio Santos: Veja a repercussão entre famosos

No SBT, Silvio Santos usa pijama criado por Tiago Abravanel em seu programa

Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu neste sábado, 17 de agosto, aos 93 anos. O empresário e apresentador estava internado desde o início do mês, tratando de uma infecção por H1N1. A notícia de sua morte foi confirmada pelo SBT através das redes sociais, causando comoção em todo o país.

A repercussão foi imediata, e inúmeras celebridades expressaram sua tristeza e prestaram homenagens ao apresentador. Nas redes sociais, figuras conhecidas do público compartilharam suas memórias e gratidão pelo legado deixado por Silvio Santos.

Impacto e legado de Silvio Santos

Nanny People, uma das primeiras a comentar o falecimento, destacou o impacto transformador de Silvio Santos na vida de milhões de brasileiros. Ela agradeceu ao apresentador por transformar sonhos em realidade e enviou suas condolências à família.

Celso Portiolli, que trabalhou diretamente com Silvio, também fez questão de prestar sua homenagem. Em um longo texto, ele enfatizou que o Brasil perdeu uma lenda, um comunicador que não apenas revolucionou a televisão, mas que também deixou um legado eterno. Portiolli expressou sua gratidão pela oportunidade de aprender com o mestre e afirmou que o impacto de Silvio será sentido por gerações.

Diversos outros artistas se manifestaram, incluindo nomes como Eliana, Thiaguinho, Fátima Bernardes e Gretchen. Cada um, à sua maneira, lembrou a influência que Silvio Santos teve em suas carreiras e na cultura popular brasileira. O sentimento de perda foi unânime, refletindo a importância do apresentador na vida de milhões de brasileiros.

Silvio Santos não foi apenas um empresário e comunicador, mas uma figura que se entrelaçou com a história do Brasil. Seu programa dominical era aguardado por milhões de espectadores e suas frases de efeito se tornaram parte do vocabulário popular. Ao longo de décadas, ele construiu um império e moldou o cenário da televisão nacional, inspirando gerações de apresentadores e comunicadores.

A despedida de Silvio Santos marca o fim de uma era na televisão brasileira, mas seu legado e influência certamente continuarão vivos na memória de todos que tiveram o privilégio de acompanhá-lo.