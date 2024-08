Queda de avião em Vinhedo: Sandy manda mensagem para mãe de fã

Sandy fica comovida ao saber que fã de 3 anos morreu na queda do avião da Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo

A cantora Sandy não se calou diante da queda de um avião da Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, no interior de São Paulo. A artista ficou arrasada ao saber que uma fã de três anos morreu no acidente e escreveu uma mensagem se solidarizando com a mãe de Liz Ibba dos Santos, nome da criança que aparece na lista divulgada pela companhia aérea.

Após ver a história exibida no ‘Fantástico’ deste domingo (11), a irmã do cantor Júnior ficou emocionada ao saber que Liz cantava a música ‘Areia’ sempre que viajava de carro.

Veja o que Sandy escreveu ao saber da fã de 3 anos que morreu no acidente aéreo

“Muito, muito comovida com a história que apareceu no Fantástico da pequena Liz, que gostava tanto de ‘Areia’. Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe”, escreveu Sandy após assistir reportagem em que a criança aparece cantando.

Ouça a música cantada pela fã de Sandy

A reportagem do ‘Fantástico’ sobre a queda do avião em Vinhedo (SP)

Ao programa da TV Globo, a jornalista Adriana Ibba, mãe de Liz, disse que a filha pedia a música de Sandy logo que entrava no carro e que a filha “cantava lindamente” a música.

Liz Ibba dos Santos viajava com o pai, Rafael Fernando dos Santos, para passar o Dia dos Pais em Florianópolis, Santa Catarina. Antes do acidente, a mãe recebeu uma mensagem da filha embarcando no avião.

O ‘Fantástico’ também exibiu imagens da menina brincando no aeroporto de Cascavel (PR) com Joslan Perez, menino de 5 anos que morreu na queda do avião ao lado da mãe e da avó.

Entenda o ocorrido

Registros nas redes sociais revelam o momento em que um avião caiu em um condomínio residencial em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde de sexta-feira (9), com o voo operado pela Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo.

Os moradores captaram o momento em que a aeronave rodou no ar e caiu. Na sequência, o avião pegou fogo Segundo informações iniciais, a queda ocorreu às 13h28 na Rua João Edueta, em uma região residencial. Hospitais de Valinhos e região foram acionados para receberem as vítimas do acidente aéreo, mas ninguém sobreviveu.

Conforme a Polícia Militar, se trata de um avião bimotor, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, com capacidade de 68 passageiros. Havia 62 pessoas na aeronave e nenhuma sobreviveu.