Queda de avião no interior de São Paulo pode ter sido causada por estol; entenda

Especialistas que analisaram vídeos da queda do avião ATR-72-500 da Passaredo identificaram que o acidente aéreo pode ter sido causado por um estol, que acontece quando a aeronave perde a sustentação que lhe permite voar. Conforme publicado pelo G1, as informações são baseadas nas imagens que mostram a aeronave caindo em espiral na direção do solo.

De acordo com a publicação, o estol é uma situação na qual “a asa perde completamente a sustentação útil”, fazendo com que a aeronave sofra uma queda brusca que. Dependendo da altitude e da condição em que a situação ocorre, é possível recuperar a altitude em voo.

Uma das possíveis causas do estol pode ser a formação de gelo sobre as asas. Alguns pilotos que deram declarações ao G1 revelaram que na rota do Passaredo em questão havia essa formação. Apesar das análises, ainda não é possível identificar com certeza as causas do acidente, que será investigado pelo Cenipa, órgão da Aeronáutica responsável pela investigação de acidentes aéreos.

Entenda o caso

Informações divulgadas pela Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo e companhia aérea dona da aeronave, o avião que se acidentou é um turboélice de passageiros, do modelo ATR-72. Ele saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino Guarulhos (SP).

Conforme informações conformadas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não há sobreviventes no acidente aéreo que ocorreu na tarde desta sexta-feira. A aeronave levava 58 passageiros e quatro tripulantes.

O Corpo de Bombeiros trabalha na operação de resgate no local e ainda não confirmou o número oficial de vítimas fatais. Por outro lado, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Valinhos, que auxiliou na ocorrência, confirmou a morte de todos que estavam na aeronave.

Por meio de uma nota emitida em suas redes sociais, a Voepass Linhas Aéreas confirmou a ocorrência e se colocou à disposição para atender aos passageiros de outros voos, colaboradores da empresa e familiares dos que estavam a bordo.

