Show de Ludmila e muitos amigos famosos: Quem foi no aniversário de Preta Gil

Após lutar contra um câncer colorretal, Preta Gil festejou muito seus 50 anos. A filha de Gilberto Gil reuniu muitos amigos famosos numa festa que aconteceu na noite desta quinta-feira (08), no Rio de Janeiro.

Amiga de muitas celebridades, a cantora e empresária não poupou alegria e convite. Segundo o site F5, Carolina Dieckmann, Simony, Marieta Severo, Juliette, Tati Quebra Barraco, Rafa Kalimann, Sophie Charlotte, Giovanna Ewbank, Maisa Silva, Marina Sena, Karol Conká, Pabllo Vittar, Xamã, Tiago Abravanel, Regina Casé e o casal Angélica e Luciano Huck estavam entre os convidados famosos.

Mesmo com a festa lotada, não faltou espaço para dançar ao som de Ludmilla, Psirico, O Kanalha e Péricles, que cantaram alguns hits e também aproveitaram para prestigiar Preta.

Preta celebrou o novo ciclo com a família

Além das celebridades, Preta também comemorou seus 50 anos ao lado da família e recebeu um recado especial do pai, o cantor Gilberto Gil, que falou que ela é “muito histriônica”.

Preta Gil celebra nas redes sociais 50 anos de vida

A irmã de Bela Gil, que estreou a nova temporada do ‘Saia Justa’, também aproveitou e mandou um recado para os fãs. Ao levar a festa para suas redes sociais, a famosa fez uma publicação emocionante sobre completar mais um ano de vida.

“Uma vida real, bem vivida, com muitas dores, com muitas realizações, com muita garra, muita luta, com muitas vitórias, com altos e baixos que me fizeram ser mais forte e ser quem eu sou hoje”, escreveu Preta em seu perfil oficial no Instagram.

Preta lançou uma biografia especial

A cantora também lançou um livro especial, que faz parte das comemorações. Intitulada ‘Preta Gil: os primeiros 50′, a publicação da Globo Livros fala como a famosa enfrentou o câncer colorretal e o turbulento fim do seu casamento.

Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, Preta fará uma sessão de autógrafos na Livraria da Vila (Lorena), em São Paulo, no dia 13 de agosto, a partir das 18h.