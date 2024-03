Em ‘Falas Femininas’, Preta Gil fala sobre abandono do marido durante câncer: “me deixou para ir ao pagode”

A cantora Preta Gil foi uma das mulheres convidadas para participar do programa ‘Falas Femininas’, que vai ao ar na Rede Globo no dia 8, Dia Internacional da Mulher, e falou sobre o abandono do marido enquanto enfrentava o câncer e o fim de seu casamento.

Durante seu depoimento, ela contou que em uma oportunidade seu então marido Rodrigo Godoy a deixou na UTI durante uma de suas internações por causa do tratamento do câncer para ir a um pagode. “Ele não dormiu em casa nessa noite, minha pressão foi a 24, e eu decidi me separar. Eu não preciso passar por isso, eu não quero passar por isso”, disse Preta.

A cantora fez questão de deixar um recado para as mulheres que sofrem com desrespeito e violência. “A gente ainda é taxada de louca, de carente, e a gente só quer o mínimo, que é respeito. Independente de classe social, independente de tudo, eu espero que vocês nunca passem por isso, mas se passarem, olhem pra dentro de vocês, se conectem com vocês mesmas, com tudo que vocês têm de bom. Por mais que o outro te diga que você errou, nós somos maravilhosas e temos nossa força. Ela pode não estar muito evidente, mas ela está dentro de você”, disse a cantora.

O programa ‘Falas Femininas’ vai ser apresentado por Taís Araújo e Paolla Oliveira e pretende debater, entre outros assuntos, a exaustão feminina e o episódio que vai ao ar nesta sexta-feira será direcionado para a “voz das mulheres silenciadas, abandonadas, descredibilizadas, manipuladas e a urgência de serem ouvidas.