De ‘vergonhoso’ ao ‘maravilhoso’: O que a web diz sobre a estreia de Eliana

A estreia de Eliana no ‘Saia Justa’ dividiu opiniões na web. Enquanto alguns internautas comentaram sobre a sintonia com Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil, outros afirmavam que estavam com vergonha do novo time deste antigo programa do GNT.

Mas, ao confirmar que substituiria Astrid Fontenelle na atração, Eliana não falou em “saias justas” e sim em “ouvir e conversar com mulheres”, algo que já acontece ao longo de 20 anos.

“É uma responsabilidade gostosa de estar ali comandando um programa feminino, mas um programa também que fala sobre tudo”, disse a nova contratada da Globo ao ‘Fantástico’.

Eliana deixou a desejar

O que realmente dividiu o júri do X foi o clima de “paz e amor” durante o primeiro programa. Para muitos fãs da atração, as novas apresentadoras não tiveram o momento “saia justa” e tudo acabou ficando um pouco chato.

“Fui dar uma olhada no ‘Saia Justa’ com Eliana e achei um tanto vergonha alheia”, detonou uma internauta sobre a estreia da ex-SBT. Uma outra telespectadora afirmou que o novo formato deixa tudo “chapa-branca”.

Outra fã afirmou que o ‘Saia Justa’ estava fraco: “Raso, superficial, sem entrosamento algum, sem dinamismo. Programa completamente engessado. Decepcionante”, escreveu ela no X.

Há também quem tenha lembrado uma promessa feita por Eliana antes da estreia. Ao ‘Fantástico’, a loira disse que iria mostrar “um lado diferente” daquele visto nos programas de auditório.

“Vocês vão me ver de uma maneira como nunca me viram. Vão me conhecer mais como mãe, mulher. Não tenho dúvida que o público vai gostar de ver essa versão mais relax”, prometeu a famosa.

Há quem aplauda Eliana

Porém, há quem reconheça que a estreia de Eliana no GNT não tenha sido tão ruim. Um fã apontou que o ‘Saia Justa’ precisava de uma mudança e que “essa nova formação ficou muito boa”. Para ele, as apresentadoras possuem “uma conexão natural”.

“Adorei a estreia do ‘Saia Justa’. As meninas, Eliana, Rita Batista, Bela Gil e Tati Machado, super em boa sintonia”, elogiou outro internauta.

O clima “paz e amor” transmitido ao longo do programa não foi alvo apenas de críticas, mas de elogios por quem não esperava algo diferente vindo das famosas.

“Amando demais esse quarteto, que fantásticas. Que programa descontraído, leve e gostoso de assistir. Me sentindo como se também estivesse sentado nesse sofá”.