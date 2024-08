Filha de Roberto Justus celebra 4 meses do transplante de medula: ‘Eu renasci!’

Há quatro meses, Fabiana Justus posta uma selfie para festejar a pega da medula óssea, ou seja, o sucesso do transplante feito para combater a leucemia mieloide, doença que foi diagnosticada em janeiro deste ano.

Aos 37 anos, a filha de Roberto Justus disse aos seguidores que esqueceu de postar no Instagram: “Tirei essa selfie outro dia e esqueci de postar. Postando hoje em comemoração aos meus 4 meses! 4 meses da pega da minha medula! 4 meses que eu renasci!”.

Fabiana lembrou ainda que no dia 9 de setembro faz 38 anos e disse que será celebrado o aniversário e mais um mêsversário do transplante de medula.

O transplante

Os milhares de seguidores só souberam que a filha de Roberto Justus passaria por um tratamento contra a leucemia mieloide no dia 25 de janeiro, quando ela abriu o coração nas redes sociais.

Por meio de um vídeo, Fabiana pediu forças e orações e disse que passaria pelo período turbulento com um pouco mais de força. Ela foi submetida a quimioterapia e outros tratamentos contra a doença, até que o dia do transplante chegou e tudo ocorreu bem.

Relembre o que Fabiana disse aos fãs

“O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais.”

Depois, Fabiana explicou como seria a quimioterapia.

“Eu já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura. Eu peguei [o diagnóstico] muito no começo. Isso tudo me deu muita confiança. Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade.”