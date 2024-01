Filha de Roberto Justus, Fabiana Justus é diagnosticada com leucemia

Em comunicado nas redes sociais, Fabiana Justus, de 37 anos, revelou que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda.

Em vídeo publicado no Instagram, a filha de Roberto Justus disse que está internada e realizando a primeira parte do tratamento.

“O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais.”

Fabiana explicou que já começou a quimioterapia.

“Eu já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura. Eu peguei [o diagnóstico] muito no começo. Isso tudo me deu muita confiança. Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade.”

Segundo a filha do empresário, a previsão é que ela ficará um mês no hospital.

“Nesse primeiro ciclo de tratamento, eu fico um mês aqui no hospital e depois eu vou poder ir para casa recarregar as energias e vai ser muito importante para mim.”

