Buchecha, que fez dupla com Claudinho, termina faculdade aos 49 anos

Buchecha, cantor e compositor que fez dupla com Claudinho, se formou em Marketing Digital aos 49 anos. A notícia foi dada pelo artista por meio de um post no Instagram, onde ele falou da felicidade em cumprir um dos seus grandes objetivos de vida: fazer faculdade.

“Hoje, mais uma vez, venho agradecer a Deus por mais uma conquista na minha vida. Lembro que dos 14 para os 15 anos havia parado de estudar para trabalhar e ajudar em casa, pois minha mãe trabalhava sozinha em 2 casas de família para sustentar eu e meus irmãos, porém, voltar a estudar sempre foi um desejo latente em meu coração”, falou o músico.

Buchecha enfrentou uma vida universitária durante a pandemia?

Em seu relato, Buchecha disse que voltou a estudar dois anos antes da pandemia de Covid-19 e logo em seguida começou sua vida universitária: “Segui até o fim, cumpri a missão, me formei!”.

Agradecido, o famoso falou em dar orgulho para sua mãe: “Minha mãezinha querida tem mais um filho formado para honra e glória de Deus. Obrigado a todos que sempre torceram por mim, minha família, amigos e fãs, o pretinho hoje aqui está ‘Só love, só love’”.

O diploma de Buchecha foi comemorado por muitos famosos

A publicação viralizou e muitas celebridades aproveitaram para comemorar junto com o artista mais essa vitória. Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, deu os parabéns e disse que essa é uma conquista “sensacional”.

A cantora Lexa também parabenizou o amigo pelo diploma e disse que fez o mesmo caminho: “Que demais! Fiz exatamente como você, me formei depois… Era um sonho! Parabéns, gigante”, escreveu a funkeira no Instagram. Na mesma publicação, Dennis DJ afirmou que o amigo é “diferenciado”.

