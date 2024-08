Vestibular da Unesp: confira o valor da taxa de inscrição

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abre no dia 4 de setembro o período de inscrições para os estudantes interessados em prestar o vestibular para 2025. O prazo vai até 10 de outubro.

Nesta terça-feira (6), a universidade divulgou o valor da taxa de inscrição, que será de R$ 210, 9,3% mais caro do que o cobrado no ano passado. Nas próximas semanas, a instituição deve divulgar a data do início do prazo para pedido de redução e isenção da taxa do vestibular.

As provas da primeira fase estão previstas para o dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Nesta etapa, as perguntas são de múltipla escolha.

Quem for aprovado na primeira fase será convocado para a segunda etapa do vestibular, nos dias 8 e 9 de dezembro, quando deverão responder 36 questões dissertativas e fazer uma redação.

Para 2025, a Unesp oferecerá 7.790 vagas, sendo 6.596 em 24 cidades destinadas para o público em geral e 934 para estudantes de escolas públicas paulistas (Provão Paulista). As vagas não preenchidas serão oferecidas no Processo Seletivo Unesp-Enem.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.