Curso ensina a desbravar os caminhos do marketing digital e rede social

Pessoas que querem dar os primeiros passos para carreiras ligadas ao marketing digital e gestão de redes sociais e têm dificuldades com a febre dos cursos online tem a opção de participar de um curso presencial, totalmente apostilado, com todas as técnicas básicas e avançadas para desvendar esse universo virtual.

ANÚNCIO

O curso “Marketing Digital e Redes Sociais” é ministrado pela agência ZD Publicidade, de São Paulo, e tem 12 horas de duração, podendo ser feito em apenas um final de semana (sábado e domingo), com direito a certificado no final do curso.

No curso, formado por dois módulos, o aluno aprenderá as principais ferramentas do marketing digital, os principais canais, criação e distribuição de conteúdo, engajamento e técnicas de SEO (otimização para motores de busca), análise de dados e métricas.

No módulo de redes sociais, o aluno terá contato com técnicas de planejamento e gestão de redes, metas, engajamento, aumento de seguidores, geração de leads, conversão, ferramentas de curadoria e atendimento ao cliente. Serão avaliados dados e gestão de redes como Facebook, Instagram e TikTok e os alunos terão a oportunidade de elaborar um planejamento que será analisado e discutido por um gestor de mercado.

Os interessados devem acessar o link da agência (CLIQUE AQUI) e deixar seus dados para contato. O curso tem apenas 15 vagas e será ministrado nos dias 13 e 14 de julho, em São Paulo. Será dada prioridade para quem se inscrever primeiro. O preço do curso é R$ 400 e pode ser parcelado em até 12 vezes.