Morte de Ayres Sasaki: Viúva pede orações após enterro do marido

A morte do cantor Ayres Sasaki durante um show no Pará mexe muito com os fãs e com Mariana Sasaki, viúva do artista, que usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que recebe diariamente.

A consultora em amamentação disse que não entende os desígnios de Deus e diz que “não cabe” a ela compreender, mas sabe que a vontade dele é sempre perfeita.

“Agradeço por cada mensagem de consolo e por cada oração nesse momento tão difícil que estamos passando”, disse ela.

A esposa do cantor Ayres Sasaki, que morreu no último fim de semana, seguiu seu pensamento pedindo para que todos continuem com suas orações.

“Nosso sustento virá através de Deus, das orações, dos amigos e da família. Ainda não consegui olhar todas as mensagens, mas à medida que eu for me sentindo bem, vou responder a cada um. Obrigada”.

A viúva também aproveitou para exibir algumas mensagens de carinho que recebeu nos stories do Instagram.

Morreu no palco

Ayres Sasaki era uma das atrações musicais na cidade de Salinópolis, no Pará. No momento do acidente, ele cantava no palco do hotel balneário Solar, situado próximo à praia do Maçarico.

Durante o show, uma descarga elétrica atingiu o palco. Com a investigação em andamento, testemunhas serão ouvidas pela Polícia Civil da região.

Os primeiros detalhes apontam que o incidente ocorreu durante o show do artista e pode ter sido causado por uma descarga elétrica decorrente dos aparelhos de som ligados para a apresentação.

Uma perícia técnica também será realizada no hotel para determinar as circunstâncias exatas que mataram Ayres Sasaki.

Nota oficial

Após a fatalidade, o hotel Solar de Salinópolis emitiu um comunicado lamentando o ocorrido e expressando solidariedade à família e amigos do cantor. Confira abaixo!

“Reiteramos nosso compromisso em colaborar plenamente com as autoridades competentes para os devidos esclarecimentos”, declarou o comunicado da administração do estabelecimento.