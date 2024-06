Capota viatura da Polícia Civil na BR-232 em Recife; engavetamento envolveu seis veículos

Seis carros se envolveram em um acidente na BR-232 na tarde desta sexta-feira (21), em Moreno, no Grande Recife, incluindo uma viatura da Polícia Civil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento entre os veículos deixou o motorista da viatura levemente ferido. As informações são do portal g1.

ANÚNCIO

Segundo a PRF, as testemunhas disseram que o motorista de um dos veículos teria se assustado com um caminhão à frente e puxou o freio. A atitude abrupta do condutor resultou no engavetamento na região.

Como consequência, a viatura da Polícia Civil capotou no local. No entanto, o motorista não precisou ser socorrido e passa bem, haja vista ter sido levemente ferido ao arranhar o cotovelo. Após um teste de bafômetro em todos os motoristas envolvidos no acidente, foi constatado negativo para todos.

Duas faixas da rodovia acabaram sendo interditadas depois do ocorrido, devido ao bloqueio dos carros envolvidos no acidente, bloqueando o tráfego no local. Os veículos foram retirados por volta das 16h20.

Leia mais:

Policial é acusado de matar ex e responde por feminicídio

Um militar de 30 anos foi preso em flagrante após matar a ex-companheira no Ceará. O homem teria executado a ex a tiros na manhã desta quinta-feira (20), no estacionamento da Maternidade Santa Teresinha, no Bairro Jurema, em Caucaia.

Segundo a polícia, a jovem foi assassinada às 7h30 quando chegava ao trabalho. A vítima, de 29 anos de idade, contava com uma medida protetiva contra seu ex e policial militar. Afastado anteriormente para um tratamento de saúde, o militar foi autuado por feminicídio após cometer o crime e ser levado para a Delegacia da Mulher de Caucaia.

Entenda o caso: