Policial é preso suspeito de matar a ex; mulher tinha medida protetiva contra ele

Um policial militar, de 30 anos, foi preso no Ceará, após ser apontado como suspeito pelo assassinato de uma técnica de enfermagem. O homem teria executado a ex a tiros na manhã desta quinta-feira (20), no estacionamento da Maternidade Santa Teresinha, no Bairro Jurema, em Caucaia. As informações são do portal g1.

De acordo com a polícia, a jovem foi assassinada às 7h30 quando chegava ao trabalho. A vítima, de 29 anos de idade, contava com uma medida protetiva contra seu ex e policial militar. Afastado anteriormente para um tratamento de saúde, o militar foi autuado por feminicídio após cometer o crime e ser levado para a Delegacia da Mulher de Caucaia.

Ao abordar a luta por respeito às profissionais de enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem emitiu uma nota:

“É com profundo pesar que o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará lamenta o falecimento da técnica de enfermagem Vanessa Karla Santos de Lima Soares, colaboradora da Maternidade da Jurema, em Caucaia”, diz a nota. “Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e colegas de enfermagem, e cobraremos que a justiça seja feita, e o culpado seja punido pelos seus atos.”

O soldado da PMCE, que estava de licença médica ortopédica, teve a prisão em flagrante confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSPDS). O oficial afastado teria sido encontrado próximo de onde realizou os disparos contra a ex, portando uma arma particular.

Após ser preso em flagrante, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, unidade especializada da Polícia Civil e será autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

