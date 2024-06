Deputada que teve mandato cassado por utilizar dinheiro público para realizar harmonização facial já foi atriz

A deputada federal Silvia Waiãpi, do PL-AP teve seu mandato cassado na última quarta-feira (19) após ser acusada de utilizar verba pública para realizar um procedimento estético. De forma unânime, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Amapá pediu a cassação do mandato da deputada, que utilizou de forma irregular o fundo eleitoral.

ANÚNCIO

Segundo o Ministério Público, Silvia utilizou R$ 9 mil de verba destinada à campanha de 2022 para realizar uma harmonização facial. De acordo com o site ‘Congresso em Foco’, a denúncia partiu de uma coordenadora de campanha da deputada e foi confirmada em depoimento mediante recibos pelo cirurgião-dentista que realizou o procedimento.

Silvia Waiãpi já participou de novela na Globo

A deputada do PL já atuou em ‘Uga Uga’, novela das sete da Rede Globo lançada em 2000 e protagonizada pelo ator Claudio Heinrich. Na trama, Silvia interpretou Crocoká, uma indígena considerada ‘feia’ que afastava as pessoas devido ao seus dentes. Ela também interpretou Pena Levinha em ‘Bang Bang’ (2006).

Além das novelas, Waiãpi participou da minissérie ‘A Muralha’ (2000) e das séries ‘A Cura’ (2010) e ‘Dois Irmãos’ (2017).

Esporte e carreira militar

Além dos trabalhos na televisão a deputada foi atleta, passando pelo atletismo e em seguida ingressou na carreira militar.