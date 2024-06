Homem é preso sob a suspeita de ejacular em passageira em um trem no Rio de Janeiro

Tiago dos Santos Silva foi preso em flagrante sob a suspeita de ter ejaculado em uma mulher dentro de um vagão de trem na Estação Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. Conforme o G1, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas que presenciaram o acontecimento. O homem admitiu o assédio ao ser abordado pelos policiais.

O homem foi preso na 29ª DP (Madureira), mesmo local no qual a vítima, uma mulher de 25 anos, foi acolhida pelos policiais militares. Segundo ela, o homem tentou intimidá-la no momento em que era detido pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Segundo a publicação, Tiago tentou fugir do local após a mulher perceber que ele tinha se masturbado e ejaculado na perna dela. A jovem tinha embarcado na estação Deodoro e Tiago já estava na composição. Ele se aproximou dela após vê-la no vagão e, no intervalo entre as estações Deodoro e Madureira, começou a apresentar um comportamento estranho, ficando ofegante e movimentando as mãos próximo ao corpo da vítima.

Em declaração, a mulher conta: “O trem estava cheio. Ele ficou de frente para a lateral do meu corpo. Chegando na estação Madureira eu senti a respiração ofegante e uma movimentação nas mãos. Olhei para baixo e senti algo molhado e quente na minha perna direita. Foi quando percebi o que estava acontecendo”.

Ele foi detido ao desembarcar

Conforme relato da mulher, que prefere não ser identificada, o homem tentou fugir ao ser confrontado por ela. Passageiros tentaram impedir, mas ele conseguiu desembarcar na estação. Após o desembarque, ele foi detido por policiais que agiram diante dos pedidos da população.

“É uma mistura de raiva e angústia muito grande. Não quero de forma alguma que esse crime fique impune, que a justiça seja severa e dê o tratamento que esse monstro merece! O indivíduo ficou me encarando, tentando me intimidar enquanto esperávamos a viatura para ir à delegacia”, revela.

As autoridades revelaram que Tiago foi autuado em flagrante por importunação sexual e o caso já foi encaminhado à Justiça.