Morte de Ayres Sasaki: O sepultamento está marcado para hoje (15)

O corpo do cantor paraense Ayres Sasaki, que morreu eletrocutado durante um show, será enterrado nesta segunda-feira (15), por volta das 9 horas. Sem muitos detalhes, o cemitério fica na Grande Belém.

O corpo do artista foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, no Pará, no domingo (14) e pode ser velado por familiares e amigos em uma capela funerária em Belém.

Casado com consultora em amamentação Mariana Sasaki, Ayres também era arquiteto urbanista do Município de Aurora do Pará.

Acidente em hotel

Ayres Sasaki era uma das atrações musicais na cidade de Salinópolis, no Pará. No momento do acidente, ele cantava no palco do hotel balneário Solar, situado próximo à praia do Maçarico.

Durante o show, uma descarga elétrica atingiu o palco. Testemunhas que estavam no local serão ouvidas pela Polícia Civil que investiga o caso.

Os primeiros detalhes apontam que o incidente ocorreu durante o show do artista e pode ter sido causado por uma descarga elétrica decorrente dos aparelhos de som ligados para a apresentação.

Uma perícia técnica também será realizada no hotel para determinar as circunstâncias exatas que mataram Ayres Sasaki.

Nota oficial

Após a fatalidade, o hotel Solar de Salinópolis emitiu um comunicado lamentando o ocorrido e expressando solidariedade à família e amigos do cantor. Confira abaixo!

“Reiteramos nosso compromisso em colaborar plenamente com as autoridades competentes para os devidos esclarecimentos”, declarou o comunicado da administração do estabelecimento.

