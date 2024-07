Fotos de Lucas Souza e Filipe Beloni aumentam rumores sobre namoro

O fim da polêmica com o estilista Laéllyo Mesquita não deixou Lucas Souza tranquilo, já que os detetives da web apontam que o ex-A Fazenda estaria namorando o influencer Filipe Beloni.

Os boatos sobre o affair entre os dois começaram depois que diversos seguidores descobriram por fotos e vídeos que Lucas e Filipe estavam no mesmo lugar.

Quina quebrada no box do chuveiro aumenta rumores sobre novo affair de Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

Mas, um vídeo publicado pelo ex-marido de Jojo Todynho mostrando a parte de um box e algumas fotos do influencer no banheiro fizeram os seguidores de ambos constatarem que eles estavam juntos, já que elas mostram o mesmo defeito na quina do box.

Quem é Filipe Beloni?

O suposto novo affair de Lucas Souza é conhecido na web como o influencer “du povo” e conta com quase 22 mil seguidores que acompanham sua rotina e vídeos feitos na rua e em algumas viagens.

Recentemente, o influenciador mostrou aos fãs que comprou um tênis da Gucci, que custa R$ 7.600.

O Influencer Filipe Beloni seria o novo affair de Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

Vídeo íntimo e acusações

Um vídeo íntimo de Lucas Souza e Laéllyo Mesquita circulou pelas redes sociais e fez o ex-A Fazenda ser acusado de agressão pelo estilista, que se defendeu dos boatos de que buscaria fama a qualquer custo.

Na época, o estilista afirmou ter denunciado o ex de Jojo Todynho para proteção pessoal e não para aumentar sua notoriedade nas redes sociais.

Laéllyo esperou um posicionamento oficial de Lucas sobre o vazamento do vídeo íntimo, mas ele ficou em silêncio, bem diferente do que aconteceu durante sua separação com Jojo.

Laéllyo Mesquita em A Fazenda?

Diante da polêmica, o estilista negou que vazou o vídeo íntimo para ganhar fama e conquistar uma vaga no reality show da Record, que estreia em setembro na Record.

Segundo ele, não agrada ser famoso com o rótulo de ex do ex de Jojo Todynho: “Eu jamais aceitaria um convite para entrar em um reality por ser ex de qualquer pessoa”, afirmou ele.