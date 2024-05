Arrase com estilo! Salma Hayek está usando os sapatos mais ‘desafiadores’ que serão tendência nesta temporada

Sem dúvida, este par de sapatos que combinou com sua bolsa prateada não fez nada além de elevar seu look perfeito para a noite, mostrando o poder que os metalizados têm para potencializar seu estilo.

Neste caso, as plataformas prateadas foram combinadas com um tom neutro que permitia destacar o calçado, demonstrando que é a melhor ideia para looks noturnos. No entanto, é importante destacar que eles funcionam como uma peça 'statement' que serve como o ponto focal de um look.

Tenha em mente isso, para criar harmonia em seu visual, combine com cores lisas ou neutras para que seus sapatos chamem a atenção e não saturem.

