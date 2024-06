Vídeo íntimo e acusações separam Lucas Souza e Laéllyo Mesquita

A nova polêmica da web envolve um vídeo íntimo de Lucas Souza e Laéllyo Mesquita que circula pelas redes sociais e enquanto o ex-A Fazenda foi acusado de agressão, o estilista se defende dos boatos de que busca a fama a qualquer custo.

Em seu Instagram, o estilista afirmou ter feito uma denúncia para proteção pessoal, não para aumentar sua notoriedade nas redes sociais. Laéllyo apareceu com sangue no rosto e disse que fez uma denúncia para se proteger.

Segundo o estilista, a denúncia serve para que uma queixa possa ser feita no futuro. Ele ainda disse que esperava um posicionamento oficial do ex-marido de Jojo Todynho sobre o vazamento do vídeo íntimo, que ainda viraliza nas redes sociais, como o X (antigo Twitter).

Enquanto isso, nos últimos stories do Instagram, o ex-marido de Jojo Todynho apareceu pleno no aeroporto e preferiu se calar diante da briga. Já Laéllyo Mesquita garante que procurou o ex-participante de A Fazenda para conversar.

“Cheguei a falar com ele, mas não obtive retorno. Aguardem as próximas semanas porque quem vai falar a verdade, vai soltar tudo, sou eu”, declarou o estilista.

Laéllyo Mesquita quer mesmo uma vaga em A Fazenda?

Diante da polêmica envolvendo seu romance com Lucas Souza, Laéllyo disse que está sendo acusado de vazar o vídeo íntimo para ganhar fama e conquistar uma vaga no reality A Fazenda, que estreia em setembro na Record.

Porém, o estilista garante que não busca fama e que foge do rótulo de ex do ex de Jojo Todynho: “Eu jamais aceitaria um convite para entrar em um reality por ser ex de qualquer pessoa”, afirmou ele.

Laéllyo garante que só aceitaria o convite para um reality após o reconhecimento do seu trabalho: “Entro para ser o estilista, o cara que tem uma superação de vida incrível, o cara que batalhou”.

Laéllyo rebate as críticas afirmando que trabalha com redes sociais desde 2012 e que não precisa “subir na história de ninguém” para fazer sucesso: “Eu não preciso expor ninguém para poder ter fama porque eu sempre corri atrás das minhas coisas”, finalizou.