Eliana na Globo: Nova contratada assume o Criança Esperança

Eliana pode ser a nova apresentadora do ‘Criança Esperança’ a partir deste ano. Animada com a contratação da famosa, Globo planeja ter a amiga de Xuxa e Angélica também como embaixadora do projeto.

ANÚNCIO

Vale lembrar que mesmo contratada pela emissora da família Marinho, a loira continua sendo madrinha do ‘Teleton’, projeto transmitido por sua antiga emissora, o SBT.

Ao lado de Xuxa e Angélica

O colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa ‘A Tarde É Sua’ (RedeTV!), disse que a direção geral da Globo negocia colocar Eliana, Xuxa e Angélica mais uma vez no ‘Criança Esperança’.

Em 2023, as ex-apresentadoras infantis fizeram um encontro histórico no canal carioca, mesmo Eliana sendo madrinha do ‘Teleton’ (SBT), assunto que segue sendo discutido nos bastidores.

“Eliana ainda é madrinha do ‘Teleton’ neste ano de 2024. A Globo tem uma proposta para que Eliana vire embaixadora do ‘Criança Esperança’, assim como era no ‘Teleton’ no SBT”, disse o jornalista revelando que o contrato de Eliana com a campanha da AACD continua vigente.

Além do ‘Teleton’, Eliana mantém contrato com os produtos Jequiti que levam seu nome, detalhou Lo-Bianco.

Uma nova abordagem

A direção da Globo, no entanto, deve se reunir com Eliana em breve para uma nova conversa sobre o Criança Esperança, onde deve formalizar o convite para que ela seja a apresentadora oficial deste ano.

ANÚNCIO

“Os nomes de Xuxa e Angélica também constam na mesa da direção geral do canal para dividirem a apresentação com Eliana ao longo da noite”, finalizou o colunista.

Data certa para estrear

A direção definiu que a famosa estreia no sofá do Saia Justa (GNT) no dia 7 de agosto e no ano que vem assume o The Masked Singer Brasil.

Eliana também foi convocada para ser a voz do Vem que Tem, marcado para o dia 28 de novembro. A atração pontual coloca os famosos diante das ofertas da Black Friday.

Vale destacar que a ex-apresentadora do SBT já esteve no Fantástico e no Domingão com Huck, onde foi jurada na final do Dança dos Famosos, que teve Tati Machado como a grande campeã.