‘Não é a primeira vez’: Eliana esclarece rumores sobre seu futuro na Globo

Eliana é um dos medalhões do SBT, mas a famosa já deixou a emissora para assinar com a Record TV e, recentemente, com sua ida ao Criança Esperança, ela revive os rumores de um possível contrato com a TV Globo, algo muito comentado no Twitter.

Mas, a apresentadora dos domingos resolveu cortar a história e falar sobre tal possibilidade, principalmente depois dela ser cotada para substituir Ana Maria Braga no Mais Você: Mas a minha relação com o SBT segue maravilhosa, firme e forte”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Segundo Eliana, além do Criança Esperança de 2023, ela também esteve na emissora de Edir Macedo para um programa inédito: “Esta não é a primeira vez que realizo trabalhos pontuais em outra emissora. Recentemente participei de um especial em homenagem aos 70 anos da Record, por exemplo”.

Ana Maria Braga não vai deixar a TV Globo

Com isso, a apresentadora do SBT reafirma que os comentários feitos no Twitter são apenas rumores. Além disso, Ana Maria, que tem contrato até 2025, segue no comando do Mais Você.

Perto de completar 25 anos na emissora carioca, a famosa desmentiu que pretende se aposentar. Na manhã desta segunda-feira (07), o assunto deu o que falar, após uma publicação do Jornal Extra em que dizia que a rainha das manhãs deixará a Globo em cerca de um ano.

Na Globo desde 1999, Ana Maria Braga afirmou que não pretende sair tão cedo. Além da assessoria de Ana Maria Braga afirmou, ao site Hugo Gloss, que a informação não passa de uma mentira, fato que também foi dito nas redes sociais da apresentadora do Mais Você.

Na legenda da publicação, a loira escreveu: “MAIS UMA MENTIRA!!!É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem...Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês. Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês, que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber. Fake news atrapalha e desestabiliza. Agora espero que essa notícia verdadeira se espalhe na mesma velocidade que a falsa. Pode ser, jornalistas?”.

