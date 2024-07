Cirurgia afasta cantora Pitty dos palcos por 10 dias. Entenda!

Uma cirurgia de emergência afastou a cantora Pitty dos palcos por 10 dias, pelo menos. A roqueira teve que cancelar o show deste sábado (6) em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

O comunicado foi dado pelo Instagram da artista, mas não detalhou o motivo da cirurgia de emergência e muito menos o atual estado de saúde dela.

“Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias”, diz a nota.

Shows cancelados

A equipe de Pitty também afirmou que os shows dos dias 4 em Volta Redonda (RJ) e 05 em Sorocaba (SP) também foram cancelados por causa desta operação inesperada.

“As produtoras dos eventos dos eventos vão informar oportunamente ao público as eventuais novas datas desses shows”, afirma a nota.

A saúde de Pitty

O anúncio sobre a cirurgia pegou os fãs de surpresa. Sem revelar o motivo, a equipe da cantora garantiu que vai acompanhar de perto a evolução do quadro clínico e que em breve os shows serão retomados.

“Lamentamos os cancelamentos e os transtornos, e seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais brevemente possível”, conclui a equipe.

Pitty criticou Beyoncé

Após receber duras críticas por comentários sobre a vinda de Beyoncé à Salvador (BA) no dia 21 de dezembro, Pitty apagou as publicações no X (Twitter) e se desculpou . Segundo a cantora baiana, suas críticas foram mal interpretadas.

“Às vezes a gente escreve coisas e acaba se confundindo, sendo interpretadas de formas totalmente aleatórias à proposta original. Somos cabeças pensantes em eterno movimento, e muitas coisas revisitaram a minha nos últimos dias”.

Ela continuou dizendo que acha incrível Beyoncé ter vindo para Salvador, que também é sua casa, e pediu desculpas.

“Eu acho incrível Bey ter vindo para Salvador, que é minha casa também. Foi mal se soou de uma maneira e para um lado que não era o que eu gostaria de alcançar. Desculpa. Vamos em frente, fé”.