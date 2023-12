Após criticar vinda de Beyoncé ao Brasil, Pitty pede desculpas: “Vamos em frente, fé"

Após receber duras críticas por comentários sobre a vinda de Beyoncé à Salvador (BA) no dia 21 de dezembro, Pitty apagou as publicações no X (Twitter) e se desculpou em suas redes sociais na noite da última quarta-feira (27), Segundo a cantora baiana, suas críticas foram mal interpretadas.

“Às vezes a gente escreve coisas e acaba se confundindo, sendo interpretadas de formas totalmente aleatórias à proposta original. Somos cabeças pensantes em eterno movimento, e muitas coisas revisitaram a minha nos últimos dias. Esse acúmulo de ideias sendo colocadas pra fora em momentos inoportunos geraram diversas interpretações por um mundo de pessoas que eu jamais gostaria de ofender, muito menos diminuir”, escreveu Pitty.

Ela continuou dizendo que acha incrível Beyoncé ter vindo para Salvador, que também é sua casa, e pediu desculpas.

“Eu acho incrível Bey ter vindo pra SSA, que é minha casa também. Foi mal se soou de uma maneira e para um lado que não era o que eu gostaria de alcançar. Desculpa ae. Vamos em frente, fé”.

O que aconteceu?

No texto que escreveu divagando sobre diversos assuntos, Pitty também falou sobre a vinda de Bey ao Brasil, e disse que “Beyoncé resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal”, devido ao look utilizado pela cantora em sua rápida vinda ao Brasil na última semana.

“Estou há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens s foram e está por isso mesmo; Manu [Gavassi] lançou um assunto(s) importantes para debater o feminino na arte; e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timming está f**a)”, escreveu a rockeira, em publicação que foi apagada.