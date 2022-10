Pitty completou 45 anos de idade; relembre 5 sucessos da cantora baiana

A cantora Pitty completa 45 anos de idade nesta sexta-feira (7). A baiana ganhou projeção nacional nos anos 2000 e, desde então, se tornou um dos principais nomes do rock brasileiro.

Nascida Priscilla Novaes, ela adotou o nome artístico aos 17 anos, por sugestão de amigos, mas foi só em 2003 que ela iniciou sua carreira solo. Antes, tinha passado por duas bandas: Shes e Inkoma.

Seu primeiro álbum foi “Admirável Chip Novo” e se tornou um grande sucesso comercial. “Anacrônico” foi o segundo e os dois, juntos, concentram os principais sucessos da cantora junto ao público.

“Chiaroscuro”, “Agridoce” (em parceria com Martin Mendonça), “Setevidas”, “Matriz” e “Casulo” completam sua discografia. Relembre cinco músicas que marcaram a memória do público:

1 - Na Sua Estante

A música foi o último single do segundo álbum de Pitty, “Anacrônico”. Foi a única faixa do disco que ganhou um clipe, repleto de referências ao livro “O Mágico de Oz”, de L. Frank Baum. O vídeo rendeu o prêmio de Videoclipe do Ano no VMB em 2007.

2 - Me Adora

Este foi o primeiro single de “Chiaroscuro”, terceiro álbum de estúdio da cantora. Segundo ela mesma já declarou pelo Twitter, a música foi inspirada na faixa “Be My Baby”, da banda The Ronettes, mas “com uma pitada de Odair José/Diana”. Passou por diversas polêmicas, por conter um palavrão no refrão, sendo censurada em algumas execuções.

3 - Equalize

Embora tenha sido “apenas” o quarto single do primeiro álbum, “Admirável Chip Novo”, a cantora contou em entrevista à extinta Vice que a gravadora gostaria que tivesse sido o primeiro. Ela barrou a decisão por um motivo simples: não gostaria de ter uma faixa romântica, que fala sobre sexo, como sua primeira música de divulgação da carreira solo. Apesar de ter saído depois, é a música mais lembrado do disco.

4 - Máscara

“Máscara” substituiu “Equalize” como a canção que lançou Pitty no mercado fonográfico de forma solo e seu primeiro disco, “Admirável Chip Novo”. A música deu o nome à nova rockeira do pedaço e rendeu indicações de Artista Revelação no VMB.

5 - Te Conecta

Com uma pegada reggae, o clipe foi divulgado junto do single e precedeu o lançamento do álbum “Matriz”. O disco se destaca do restante de sua obra por ter uma sonoridade diferentes dos demais, repleto de referências aos ritmos baianos.

