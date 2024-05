Personal apontado como pivô da separação de Gracyanne e Belo fala sobre a possibilidade de ter um filho com a musa

Apontado como um dos pivôs que levaram ao término do casamento entre Gracyanne Barbosa e Belo, o personal trainer Gilson de Oliveira decidiu interagir com seus seguidores no Instagram e responder perguntas que envolveram até mesmo seu relacionamento com a musa fitness. Conforme a Quem, ele também aproveitou o momento para falar sobre uma possível entrada para o mundo da criação de conteúdo adulto.

Segundo a publicação Gilson recebeu perguntas dos mais variados tipos e sobre diversos temas. Entre cantadas e pedidos sobre dicas de treino, ele também falou sobre relacionamentos, paternidade e planos para o futuro.

Uma das primeiras perguntas respondidas pelo personal foi justamente sobre seu envolvimento com a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa. Ele foi questionado se ficaria novamente com a musa e, indo além, respondeu até mesmo que teria um filho com ela.

“Claro que ficaria! Agora que sei que ela quer ter filho, até ia propor que tivéssemos um. Imagina a genética da criança, um monstrinho, cheio de músculos, saudável”, respondeu o personal aproveitando o momento para exaltar os músculos dos braços.

Conteúdo adulto

Além de responder sobre seu relacionamento com Gracyanne, Gilson também esclareceu outra dúvida dos seguidores ao reafirmar sua sexualidade: “Tem dúvida? Eu sou hétero, mas nada contra. Tamo junto!”.

Em seguida, ele reforçou que segue estudando a possibilidade de entrar para o mundo do conteúdo adulto e criar uma conta em uma das plataformas mais conhecidas da atualidade. “É uma das perguntas que eu mais tenho recebido. Tenho que avaliar os prós e os contras, mas se rolar uma collab com as plataformas, vai que...”, finalizar o personal deixando a dúvida no ar.

Desde que seu relacionamento com a musa fitness se tornou público, Gilson vem ganhando destaque e recebendo convites para diversas aparições. Entre elas, ele participou da gravação de um vídeo no estilo “tente não rir” que conta com diversos trocadilhos envolvendo o mundo fitness e até mesmo trocadilhos com o nome de Belo, ex-marido de Gracyanne.