Gilson de Oliveira revela detalhes do caso com Gracyanne Barbosa

Apontado como pivô da separação entre Gracyanne Barbosa e Belo, o personal trainer Gilson de Oliveira decidiu dar sua versão sobre os fatos. Segundo ele, que publicou um vídeo junto de seu advogado, Joabs Sobrinho, o relacionamento com a influenciadora aconteceu após o término do casamento dela.

No vídeo, publicado por Joabs em seu perfil no YouTube, Gilson falou pela primeira vez sobre seu envolvimento com Gracyanne. Segundo ele, o relacionamento aconteceu entre os meses de fevereiro e agosto do ano passado, período em que Gracyanne e Belo já estariam separados, mas não teriam divulgado o término do casamento por conta de questões financeiras e profissionais.

Conforme publicado pelo Extra, no momento em que se envolveram Gilson e Gracyanne estavam solteiros, sendo que o relacionamento entre os dois era de conhecimento de algumas pessoas, dentre elas o próprio cantor Belo.

“Nunca ficou explícito, mas todos acreditavam que existia. Tivemos um relacionamento. Acredito que durou de fevereiro até agosto, e não era nada por interesse financeiro”.

Ele detalhou os encontros

Ainda no vídeo, Gilson confirmou que costumava se encontrar com Gracyanne ao menos duas vezes na semana, porém os dois tinham contato diário na academia em que ele trabalhava e ela treinava. O personal ainda desmentiu os boatos de que ele seria contratado pela influenciadora e revelou que nunca foi seu treinador.

“Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando, por conta dos desafios, dos treinos, das coisas que a gente curte. E comecei a gostar dela, da pessoa que ela é, por ter um bom coração, sempre tratou todo mundo igual”.

“Nunca falei nada pra ninguém sobre a gente. Isso tudo foi cruel, porque acabei sendo responsabilizado por uma coisa que não existia. Já tem um bom tempo que não falo com ela”.

Segundo Joabs, Gilson acreditava que o término do casamento de Gracyanne já estava oficializado. “Ela sempre deixava isso transparecer: que o casamento com Belo não ia bem e que ela estava livre e feliz por ter conhecido Gilson”.