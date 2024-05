Campeã do BBB 23 é elogiada nas redes sociais por atuação no RS: “Ninguém foi como a Amanda Meirelles”

Campeã do BBB 23 é elogiada nas redes sociais por atuação no RS: "Ninguém foi como a Amanda"

Amanda Meirelles foi destaque no X (Twitter) na manhã desta quinta-feira (16) após ser elogiada pelo apoio aos animais resgatados na tragédia do no Rio Grande do Sul.

Laís Schuh, nutricionista e voluntária no resgate de animais abandonados nas enchentes elogiou a campeã do BBB 23 em vídeo publicado nas redes sociais.

Nas imagens, a ex-BBB é vista cuidando de um cachorro e não percebe que está sendo gravada.

“Muita gente já passou por aqui ajudando, sendo voluntária. Muitos com bastante visibilidade inclusive, mas ninguém foi como a Amanda Meirelles. Ela chegou aqui sem qualquer pretensão de ser vista. Meteu a mão na massa, foi atrás de local pra gente colocar os animais resgatados, socorreu os que chegavam muito debilitados e divulgou nosso trabalho. Assim, de graça. Sejamos sempre gratos a quem merece! Muito obrigada, Amanda! Tu foi incrível”, escreveu a nutricionista na publicação.

Após ver a publicação, Amanda, que é médica, respondeu:

“Me emociona ver essa mensagem, de verdade, de coração. Aprendi coisas que vou levar para a vida. O mundo precisa de pessoas como vocês que entregam o que são, e são tanto”.

BBBs ajudam no RS

As ex-BBBs Thelma Assis e Marcela Mc Gowan também estão na região de Canoas (RS), segundo o gshow. O local foi um dos mais afetados pelas enchentes devido às fortes chuvas. Meirelles foi até o local trabalhar como voluntária ajudando os animais resgatados.

Na última quarta-feira (15) ela utilizou o X para pedir ajuda para conseguir lar temporário aos animais.

Galera estou aqui onde estão sendo realizados os resgates. Era para ser um ponto de triagem porém nao tem mais lugar nos abrigos para deixarmos os animais. Se você conhecer alguém que pode dar lar temporário /@ lartemporariocanoas pic.twitter.com/RvQRWUvXtV — Amanda Meirelles (@draameirelles) May 15, 2024

