Namoro ou amizade? Novos flagras de Anitta e Peso Pluma aquecem rumores de romance

Anitta, a estrela pop brasileira, e o cantor mexicano Peso Pluma têm sido o foco de intensos rumores de romance, especialmente após serem flagrados juntos em momentos íntimos.

Recentemente, foram vistos saindo de um restaurante em Las Vegas, Estados Unidos, onde não esconderam a proximidade um do outro. Este evento ocorreu logo antes do lançamento mundial do álbum “Funk generation” de Anitta.

Além da parceria na música “Bellakeo”, que alcançou sucesso nas paradas internacionais, a relação entre os dois artistas parece se intensificar com performances ao vivo cheias de química.

No TikTok Awards, por exemplo, Peso Pluma chamou atenção ao evitar contato visual com Anitta enquanto ela dançava de forma sensual. Por outro lado, no festival Coachella, a interação entre eles foi tão evidente que incendiou o palco, marcando um dos pontos altos do evento.

Curiosamente, na celebração do aniversário de Anitta, Peso Pluma deu-lhe um selinho durante um show, aumentando as especulações. Apesar disso, quando questionado sobre a natureza de sua relação com a cantora brasileira, Peso Pluma sempre enfatiza que são “apenas amigos”.

O contexto dessa possível relação amorosa ganha mais peso ao considerar que Peso Pluma terminou seu namoro com a cantora argentina Nicki Nicole em fevereiro, após rumores de infidelidade. Além disso, evidências como fotos de Anitta em um quarto de hotel, onde se notavam pertences de Peso Pluma, só alimentaram mais os rumores.

Anitta lança capa de novo álbum

Recentemente, Anitta anunciou aos seus fãs o lançamento do seu novo álbum ‘Funk Generation’, pela Republic Records/Universal Music Latin Entertainment. Um trabalho inspirado no funk carioca, que vem acompanhado de um ritmo pronto para as pistas de dança.

Com temas em espanhol, misturados com português e inglês, nos quais intensifica a sedução com suas letras cruas e luxuriosas. Como tal, a artista evoca o espírito do funk brasileiro clássico com seu toque pessoal pensando em uma nova geração.

