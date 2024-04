Veja a capa do novo álbum da Anitta

Recentemente, Anitta anunciou aos seus fãs que seu novo álbum ‘Funk Generation’ será lançado em 26 de abril pela Republic Records/Universal Music Latin Entertainment. Um trabalho inspirado no funk carioca, que vem acompanhado de um ritmo pronto para as pistas de dança.

Conta com temas em espanhol, misturados com português e inglês, nos quais intensifica a sedução com suas letras cruas e luxuriosas. Como tal, a artista evoca o espírito do funk brasileiro clássico com seu toque pessoal pensando em uma nova geração.

Alguns dos temas mais contagiantes incluem: 'Funk Rave', 'Used To Be', 'Casi Casi', 'Bellakeo' e 'Joga Pra Lua', sendo estes dois últimos em colaboração com Peso Pluma e Dennis & Pedro Sampaio, respectivamente.

Deve-se destacar que, durante sua turnê ‘Carnaval da Anitta Tour’, na qual percorreu o Brasil, a cantora se apresentou para 2 milhões de seguidores e o show teve cobertura midiática em todo o mundo.

Anitta apresentou a capa do novo disco

Foi através das suas redes sociais que Anitta oficialmente mostrou a capa do seu novo álbum, o qual descreve da seguinte maneira.

“Funk Generation é um álbum onde celebro minhas raízes. É onde expresso o poder do funk carioca em cada faixa, seus ritmos únicos, dançantes e sensuais. É um ritmo nascido nas favelas, onde cresci, e que destila resistência e arte em todas as comunidades”, escreveu a famosa.

No final do texto, diz: “Estou orgulhosa de trabalhar em um projeto sobre um gênero que foi injustamente estigmatizado no Brasil, mas que aos poucos está ganhando reconhecimento em todo o mundo. No álbum, trago importantes colaborações que me ajudaram a contar esta história. Participei de cada passo da produção e da direção visual, e consegui o resultado que eu queria”.