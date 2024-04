Gracyanne Barbosa cai no choro ao falar sobre fim de casamento

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa falou pela primeira vez com seus seguidores sobre o término de seu casamento com o cantor Belo. No final da última quarta-feira, dia 14 de abril, ela abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram por meio da qual interagiu com os seguidores e respondeu até mesmo sobre o fim de seu relacionamento.

Conforme publicado pela Vogue, a influenciadora estava visivelmente emocionada enquanto interagia com os seguidores. Em meio a declarações, ela revela que não se arrepende do fim do casamento, mas sim de não ter tomado alguma atitude para tentar salvar sua relação com o pagodeiro. Segundo ela, seu orgulho a impediu de manifestar seus sentimentos e tristezas na relação.

Gracyanne desabafa nos stories. (Reprodução / Instagram)

“Ninguém casa para separar, né? Me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, de não ter dado amor, atenção. Me arrependo de nos momentos em que eu me senti de lado, de não ter falado. Sabe por que eu não falava? Porque meu orgulho é muito grande. E eu não ia falar, eu ia ficar quieta porque sou a ‘f*odona’. Me arrependo de não ter procurado uma terapia e de não ter tido esses cuidados”.

Término envolto em polêmicas

O anúncio da separação de Gracyanne e Belo foi feito no último dia 18 de abril. Na ocasião, não demorou muito para que boatos sobre o término se espalhassem e que um possível caso extraconjugal da influenciadora fosse apontado como o grande motivo para a ruptura do casal.

No entanto, apesar de confirmar seu relacionamento com o personal trainer Gilson de Oliveira, a musa fitness afirma que o caso entre os dois aconteceu em um momento no qual ela já estava separada de Belo, mas ainda não tinha tornado público o término do casal. Recentemente, o cantor se mudou da casa que dividia com Gracyanne a pegando de surpresa ao antecipar a data de sua mudança para uma mansão na Zona Oeste do Rio de Janeiro.